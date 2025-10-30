Eurowindow tiết lộ bí quyết tối ưu năng lượng, vật liệu giảm phát thải tại sự kiện lớn ngành xây dựng 30/10/2025 11:00

(PLO)- Eurowindow giới thiệu giải pháp vật liệu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025, diễn ra ở TP.HCM cuối tháng 10. Bài tham luận của doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia trong ngành.

Bài tham luận tạo điểm nhấn

Ngành xây dựng hiện chiếm gần 39% tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu, trong đó năng lượng cho làm mát và chiếu sáng chiếm tỷ trọng lớn. Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, do đó việc sử dụng vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng được xem là giải pháp trọng tâm để giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Từ năm 2020 đến nay, Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng chủ trì đã trở thành diễn đàn uy tín của ngành, thu hút hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự mỗi năm. Sự kiện là nơi gặp gỡ giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp tiên phong nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình công trình xanh.

Năm 2025, chương trình mở rộng thành Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam, gồm một phiên toàn thể, bốn hội thảo chuyên đề và triển lãm giới thiệu các giải pháp, vật liệu, công nghệ xanh trong xây dựng và giao thông. Các nội dung tập trung vào tối ưu năng lượng, vật liệu tiết kiệm, công nghệ thi công tiên tiến, phương tiện điện và năng lượng tái tạo – góp phần hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Trong khuôn khổ hội thảo chuyên đề “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng, vật liệu xây dựng để giảm thiểu phát thải”, bài tham luận của Eurowindow thu hút sự quan tâm đặc biệt. Doanh nghiệp đã chia sẻ dữ liệu thực tế từ nhiều dự án, chứng minh việc ứng dụng hệ cửa nhôm cách nhiệt, kính tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm trung bình 1.200 tấn CO₂/năm cho mỗi công trình.

Đại diện Viện Vật liệu Xây dựng đánh giá, đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng toàn cầu về vật liệu tuần hoàn và bền vững, đồng thời cho thấy doanh nghiệp Việt đã chủ động đầu tư nghiên cứu để bắt nhịp quá trình chuyển đổi xanh.

Nhiều chuyên gia nhận định, bài tham luận của Eurowindow không chỉ mang giá trị thực tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức của ngành xây dựng về vai trò của vật liệu tiết kiệm năng lượng là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững và phát thải thấp.

Ông Trịnh Ngọc Mẫn, Trưởng phòng Kỹ thuật Eurowindow (thứ hai từ trái sang), chia sẻ giải pháp vật liệu tiết kiệm năng lượng, cách nhiệt từ dữ liệu thực tế.

Bốn giải pháp vật liệu xanh giúp tối ưu hóa sử dụng năng lượng, giảm phát thải

Tại tham luận “Tối ưu hóa sử dụng năng lượng, vật liệu để giảm thiểu phát thải”, Eurowindow giới thiệu bốn nhóm giải pháp vật liệu xanh đang được ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng 30–50% và góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải CO₂ của ngành xây dựng.

Trong nhóm giải pháp tối ưu hóa sử dụng năng lượng và vật liệu xanh để giảm phát thải, hệ cửa và vách nhôm có cầu cách nhiệt Eurowindow được xem là một bước tiến đáng kể trong công nghệ xây dựng bền vững. Sản phẩm được cấu tạo ba lớp, gồm hai thanh nhôm định hình cao cấp được liên kết bằng dải polyamide cản nhiệt, giúp giảm đáng kể sự truyền nhiệt giữa môi trường trong và ngoài công trình. Thiết kế đa khoang rỗng, gân tăng cứng và hệ gioăng cao cấp giúp cửa đạt độ kín khít cao, khả năng cách âm – cách nhiệt vượt trội, đồng thời giảm tải cho hệ thống điều hòa và sưởi, tiết kiệm tới 25% năng lượng vận hành.

Hệ cửa và vách nhôm cách nhiệt Eurowindow giúp cách âm, giữ nhiệt, tiết kiệm đến 25% năng lượng vận hành.

Bên cạnh đó, vật liệu nhôm được Eurowindow tối ưu hóa quy trình tái chế, giảm phát thải CO₂ trong sản xuất và kéo dài vòng đời sử dụng của công trình.

Kính tiết kiệm năng lượng Low-E, với lớp phủ bạc nano có khả năng ngăn 99% tia UV và phản xạ nhiệt, giúp giảm 40% hấp thụ nhiệt, qua đó cắt 32% phát thải CO₂ từ hệ thống làm mát. Cùng với đó, kính năng lượng mặt trời Solar Control phủ metallic siêu mỏng có thể phản xạ tới 70% năng lượng mặt trời, chỉ số SHGC đạt 0.25, hỗ trợ giảm 15% điện năng tiêu thụ và cho phép tích hợp năng lượng tái tạo trong công trình.

Hoàn thiện bức tranh giải pháp là cửa gỗ chống cháy Eurowindow – sản phẩm được cấu tạo từ khung xương gỗ tự nhiên kết hợp vật liệu vô cơ như calcium silicate và bông khoáng Rockwool, giúp tăng khả năng cách âm, cách nhiệt, chống ồn và giảm tiêu thụ năng lượng cho tòa nhà. Các vật liệu này không độc hại, bền vững và có thể tái chế, góp phần giảm phát thải trong suốt vòng đời công trình.

Eurowindow cho biết, các chỉ tiêu thử nghiệm của sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, EN) và quy chuẩn Việt Nam (QCVN). Doanh nghiệp cũng công bố gói hỗ trợ phát triển công trình xanh 2025, bao gồm tư vấn LEED/LOTUS và chương trình đào tạo chuyên môn.