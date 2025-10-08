Người dân sẽ được đi Metro số 1 miễn phí trong 3 ngày 08/10/2025 10:52

(PLO)- Người dân sẽ được đi lại miễn phí trên tuyến Metro số 1 trong dịp Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) và Tết Nguyên đán (ngày 16 và 17-2-2026).

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện để phục vụ miễn phí cho người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí, phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến Metro số 1.

Cụ thể, người dân sẽ được miễn phí vé metro trong dịp Tết Dương lịch (ngày 1-1-2026) và Tết Nguyên đán (ngày 16 và 17-2-2026).

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 có trách nhiệm chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan và tuân thủ đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành, Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị theo chức năng, thẩm quyền được giao, tăng cường phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.