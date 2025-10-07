Metro số 1 dự kiến miễn phí vé trong 3 ngày 07/10/2025 07:51

(PLO)- TP.HCM dự kiến sẽ miễn phí vé đi metro số 1 trong 3 ngày 1-1-2026 (Tết Dương lịch), 16 và 17-2-2026 (nhằm 29 và mùng 1 Tết Nguyên đán).

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP đề xuất chấp thuận chủ trương hỗ trợ chi phí vận hành, nhằm phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong hai dịp lễ lớn sắp tới.

Theo Sở Xây dựng, trước đó, vào ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-1975 – 30-4-2025), ngày Quốc tế Lao động 1-5, Quốc khánh 2-9, Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen đã tài trợ kinh phí để Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) miễn phí vé cho hành khách trong 3 ngày.

Hoạt động này được đánh giá đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần thành phố nghĩa tình và khuyến khích người dân trải nghiệm, sử dụng các phương tiện công cộng hiện đại.

Metro số 1 dự kiến miễn phí vé trong 3 ngày Tết.

Tiếp nối thành công đó, Công ty này mới đây tiếp tục đề xuất tài trợ chi phí để người dân được đi metro số 1 miễn phí trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026. Cạnh đó, mong muốn được tham gia trang trí, cổ động chính trị kết hợp quảng cáo trên các đoàn tàu.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở ngành liên quan, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP cho phép Công ty HURC1 phối hợp cùng Công ty Hoa Sen triển khai chương trình miễn phí vé metro trong các ngày 1-1-2026 (Tết Dương lịch); hai ngày 16 và 17-2-2026 (Tết Nguyên đán, nhằm 29-12 và 1-1 Âm lịch).

Ngoài ra, hai đơn vị này sẽ phối hợp thực hiện hoạt động trang trí đoàn tàu, tạo không khí vui tươi, cổ vũ tinh thần đón xuân mới và lan tỏa hình ảnh giao thông xanh, văn minh.