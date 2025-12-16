Đề xuất 3 phương án bố trí bãi giữ xe Metro số 1 16/12/2025 07:56

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn gửi UBND TP.HCM xem xét phương án bố trí mặt bằng khu sân khấu Sen Hồng cũ, thuộc khu B Công viên 23/9, làm điểm giữ xe máy tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bãi giữ xe metro ở Công viên 23/9 đông nghịt khách từ sáng sớm.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh lượng hành khách tiếp cận metro ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu gửi xe hai bánh tại khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là quanh ga Bến Thành.

Hiện nay, lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đang tổ chức bãi giữ xe tạm tại khu A Công viên 23/9 để phục vụ người dân đi tàu Metro tại ga Bến Thành. Tuy nhiên, mới đây, Thanh niên xung phong TP.HCM đã đề xuất chuyển bãi giữ xe hai bánh từ khu A sang khu B của Công viên 23/9.

Hành khách xếp hàng chờ gửi xe sáng 16-12.

Khu vực sân khấu Sen Hồng đề xuất làm bãi giữ xe.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao đơn vị này tổ chức bãi giữ xe tạm tại khu vực sân khấu Sen Hồng cũ. Mục tiêu của phương án này là đáp ứng kịp thời nhu cầu gửi xe của người dân sử dụng Metro số 1, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực trung tâm.

Cụ thể, Sở Xây dựng đã nghiên cứu và đề xuất 3 phương án bố trí bãi giữ xe.

Phương án 1 là sử dụng mặt bằng khu vực sân khấu Sen Hồng cũ. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như vị trí gần nhà ga metro số 1, thuận lợi cho việc tiếp cận của hành khách; hạ tầng giao thông xung quanh đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, có đèn tín hiệu giao thông và vạch sang đường dành cho người đi bộ.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là có thể ảnh hưởng nhất định đến cảnh quan chung của công viên và cần thời gian triển khai do phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt đề án khai thác hạ tầng công viên theo đúng quy định hiện hành.

Phương án 2 là khai thác khu vực tầng hầm khu B Công viên 23/9 để làm bãi giữ xe. Ưu điểm lớn nhất của phương án này là không làm ảnh hưởng đến không gian công cộng phía trên mặt đất và khu vực tầng hầm vốn đã có sẵn hạ tầng phục vụ giữ xe.

Tuy nhiên, hiện việc khai thác khu vực này vẫn đang chờ chỉ đạo chính thức của UBND TP.HCM do liên quan đến quá trình chấm dứt hợp đồng thuê đất, thu hồi mặt bằng và đấu giá quyền khai thác theo Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND. Bên cạnh đó, một số đơn vị hiện hữu cũng đang có kiến nghị xin tiếp tục gia hạn hợp đồng, khiến phương án này chưa thể triển khai ngay.

Phương án 3 là sử dụng khu đất trụ sở cũ của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Ưu điểm của phương án này là quỹ đất trống, có thể đưa vào sử dụng ngay mà không cần giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, khu đất này lại nằm khá xa nhà ga Metro số 1, chưa được đầu tư hạ tầng giữ xe, gây bất tiện cho hành khách. Đồng thời, khu đất cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND nên chưa đủ điều kiện pháp lý để triển khai trong thời gian ngắn.

Theo dự kiến, thời gian tổ chức bãi giữ xe tạm sẽ kéo dài cho đến khi có chỉ đạo thu hồi mặt bằng để triển khai xây dựng công viên, hoặc khi các đề án thí điểm khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị và đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên được cấp có thẩm quyền chấp thuận và chính thức triển khai.