Bộ NN&MT yêu cầu các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ 29/01/2026 17:11

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ.

Ngày 29-1, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Bộ NN&MT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở NN&MT các tỉnh, thành phố tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, đúng quy định, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương.

Đồng thời thực hiện tốt điều kiện đảm bảo chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động, các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị.

Bộ cũng yêu cầu thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

“Các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định”, chỉ thị của Bộ NN&MT nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng. Ảnh: Tùng Đinh

Bộ NN&MT giao Văn phòng bộ tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình những trường hợp sử dụng tài sản công và việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn cung dịp Tết, Bộ giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, quả phục vụ Tết.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Bộ đề nghị Sở NN&MT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh và tập trung triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết.

Về thời tiết, thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Khí tượng thủy văn chủ trì việc tăng cường công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, các loại hình thiên tai, cung cấp kịp thời các thông tin thời tiết nguy hiểm, bất thường, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn… bảo đảm sức khỏe cho người dân, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Bộ cũng giao Cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm soát, giám sát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các nguồn thải lớn ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất…

Đồng thời theo dõi, quan trắc, giám sát thường xuyên và có phương án kịp thời ứng phó ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và sự cố môi trường trong dịp Tết.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được giao phối hợp với các địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá...