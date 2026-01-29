Thông tin mới nhất về mỏ dầu phát hiện ở ngoài khơi Việt Nam 29/01/2026 16:28

Ngày 29-1, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than đã thông tin về mỏ dầu được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km.

Ông Hải Anh cho biết hiện nay Murphy Oil (đơn vị điều hành dự án) của Hoa Kỳ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng từ năm 2024. Năm 2025, họ khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than trả lời thông tin tại họp báo.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

“Trong sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 trữ lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỉ m3… Cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng, đây là một kết quả rất tích cực. Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả của nhà đầu tư trong năm vừa qua” - lãnh đạo Vụ Dầu khí và Than thông tin.

Để có kết quả chính xác, Bộ Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Thời gian tới, bộ cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.

Bổ sung thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho hay đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.