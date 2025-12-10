Coca-Cola Việt Nam lập kỷ lục với tác phẩm nghệ thuật rPET lớn nhất Việt Nam 10/12/2025 12:21

(PLO)- Coca-Cola Việt Nam chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận “Tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì Coca-Cola 300ml được làm 100% từ nhựa tái chế lớn nhất Việt Nam” với công trình “Vòng Tuần Hoàn Hướng Đến Tương Lai Xanh”.

“Vòng tuần hoàn hướng đến tương lai xanh” là công trình tái hiện hành trình phát triển của Coca-Cola thông qua ngôn ngữ thị giác, từ di sản thương hiệu đến tầm nhìn tương lai.

Công trình thể hiện cam kết của Coca-Cola trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao nhận thức cộng đồng về tái chế và giảm rác thải nhựa. Mỗi chai nhựa trong tác phẩm mang thông điệp khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng thói quen sống xanh.

Đây là tác phẩm được tạo nên từ 100.000 chai Coca-Cola 300ml làm hoàn toàn bằng rPET* (không bao gồm nắp và nhãn). Tác phẩm đang trưng bày tại Nhà máy Coca-Cola Miền Nam (Tây Ninh)- nhà máy tiên phong trong ngành thực phẩm - đồ uống tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold.

100.000 chai Coca-Cola 300ml làm hoàn toàn bằng rPET* (không bao gồm nắp và nhãn).

Bà Milly Cheng - Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Tác phẩm không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là lời khẳng định cho cam kết dài hạn của chúng tôi đối với Việt Nam. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tái chế và niềm tin rằng mỗi hành động nhỏ đều góp phần vào tương lai xanh".