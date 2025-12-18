Biến ngôi nhà thành tổ ấm với phong cách Scandinavian 18/12/2025 10:52

(PLO)- Khi áp lực của đời sống đô thị ngày càng cao, nhu cầu về một không gian sống mang lại cảm giác bình yên trở nên rõ rệt hơn bao giờ.

Phong cách Scandinavian, với tinh thần tối giản và đề cao trải nghiệm con người, đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình Việt trong hành trình biến ngôi nhà thành tổ ấm thực sự.

Tinh thần tối giản trong kiến tạo không gian sống hiện đại

Scandinavian bắt nguồn từ các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy, nơi con người phải thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và ánh sáng tự nhiên hạn chế. Chính bối cảnh này đã hình thành nên tư duy thiết kế đề cao sự tinh gọn, tiện dụng và cảm giác dễ chịu trong không gian sống.

Tối giản trong Scandinavian không mang tính hình thức mà xuất phát từ nhu cầu thực tế. Những chi tiết không cần thiết được lược bỏ nhằm tạo nên bố cục thông thoáng, dễ sử dụng và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Không gian được tổ chức khoa học giúp người ở cảm nhận rõ sự thư thái, ngay cả trong những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ.

Màu sắc trung tính là yếu tố đặc trưng của phong cách này. Các gam trắng, kem và xám nhạt thường được sử dụng làm nền, giúp không gian sáng hơn và mở rộng về mặt thị giác. Trong điều kiện nhà ở đô thị, bảng màu này còn hỗ trợ tối ưu ánh sáng tự nhiên và tạo sự liền mạch cho tổng thể. Những điểm nhấn màu sắc được tiết chế, thường đến từ gỗ tự nhiên, cây xanh hoặc đồ trang trí thủ công, đủ để tạo chiều sâu mà không gây rối mắt.

Ba yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc Scandinavian

Chất liệu tự nhiên là một trong những trụ cột của phong cách Scandinavian. Gỗ, vải thô, len, da hay mây tre được ưu tiên sử dụng nhằm mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp. Những vật liệu này không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn đáp ứng tiêu chí bền vững, phù hợp với xu hướng sống xanh đang ngày càng phổ biến.

Ánh sáng được xem là yếu tố then chốt trong thiết kế Bắc Âu. Scandinavian tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ lớn, không gian mở và rèm mỏng. Khi cần bổ sung ánh sáng nhân tạo, các nguồn sáng tông ấm được bố trí hợp lý để tạo cảm giác dễ chịu. Thay vì ánh sáng mạnh và tập trung, phong cách này ưu tiên ánh sáng dịu, lan tỏa đều, góp phần hình thành bầu không khí ấm cúng trong không gian sinh hoạt chung.

Bên cạnh thẩm mỹ, công năng luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Mỗi món đồ nội thất đều được lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, tránh sự dư thừa. Các thiết kế gọn nhẹ, đa năng, dễ sắp xếp giúp tối ưu diện tích và nâng cao trải nghiệm sống, đặc biệt phù hợp với nhà ở đô thị.

Từ triết lý sống Bắc Âu đến xu hướng lựa chọn của người Việt

Phong cách Scandinavian gắn liền với triết lý sống Hygge của người Đan Mạch, đề cao cảm giác ấm áp, bình yên và niềm vui đến từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày. Ngôi nhà theo tinh thần này không cần quá lớn hay cầu kỳ, mà quan trọng là tạo được cảm giác an toàn và thuộc về cho những người sống trong đó.

Tại Việt Nam, Scandinavian ngày càng được nhiều gia đình trẻ và người làm việc trí thức lựa chọn nhờ khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu và văn hóa sinh hoạt. Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ hiện đại và cảm giác gần gũi giúp phong cách này không bị lỗi thời, đồng thời đáp ứng nhu cầu sống lâu dài trong bối cảnh xã hội liên tục thay đổi.

Cùng với sự lan tỏa của tinh thần Bắc Âu, thị trường nội thất trong nước cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều thương hiệu theo đuổi phong cách Scandinavian, tập trung vào thiết kế tinh giản và trải nghiệm sử dụng. Trong đó, HYGGE là một ví dụ khi lấy cảm hứng từ triết lý sống Bắc Âu để phát triển các sản phẩm hướng đến sự ấm áp và tiện nghi, phù hợp với nhịp sống hiện đại của các gia đình Việt.

Với những bạn đọc quan tâm đến phong cách Scandinavian và mong muốn tìm hiểu thêm các giải pháp tổ chức không gian sống theo tinh thần Bắc Âu, có thể tham khảo thêm thông tin tại sieuthinoithathygge.com để có thêm góc nhìn về cách biến ngôi nhà thành tổ ấm cân bằng cảm xúc và tái tạo năng lượng mỗi ngày.