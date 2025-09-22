Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh 22/09/2025 07:41

(PLO)- Để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo động lực cho tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh trong nước.

Ngày 21-9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 499 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách.

Tiếp tục cải thiện quan hệ thương mại Việt - Mỹ

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục cải thiện quan hệ thương mại với Mỹ trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Tiếp tục tái cơ cấu thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, xây dựng các chính sách giữ chân các nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung.

Cụ thể là đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Có giải pháp để cân bằng cung - cầu thị trường vàng

Về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường xuyên quan tâm kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế.

Tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

Đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỉ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025.

Kế đó, tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán. Giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam.

Đặc biệt, có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách; đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng.

Cùng với đó, ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá. Cùng với đó, nghiên cứu các mức thuế phù hợp hơn với tình hình của Việt Nam.

Có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh trong nước; nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn về mức thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong nước và quốc tế…