Đề xuất tính thuế khoản tiền mà YouTuber, TikToker nhận được từ người xem livestream 18/09/2025 17:48

(PLO)- UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung khoản thu từ ủng hộ tự nguyện đối với nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo tài liệu thẩm định, góp ý dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), nhiều ý kiến đề xuất bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế.

Trong đó, UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung khoản thu từ ủng hộ tự nguyện đối với nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đề xuất xem xét, bổ sung khoản 10 Điều 3: “Thu nhập từ ủng hộ tự nguyện đối với các nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số”.

Theo đơn vị này, hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số đã kéo theo sự gia tăng nhanh chóng số lượng các nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số như YouTube, TikTok, Facebook...

Các nhà sáng tạo nội dung này có thể có thu nhập đáng kể từ các khoản ủng hộ tự nguyện của người xem thông qua việc cung cấp nội dung, livestream, video...

Tuy nhiên, hiện nay các khoản thu nhập này vẫn chưa có quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý thuế đối với nhóm đối tượng này.

Do vậy, cần xem xét bổ sung khoản thu nhập từ ủng hộ tự nguyện đối với các nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số vào nhóm “thu nhập khác” chịu thuế thu nhập cá nhân, nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước.

UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung khoản thu từ ủng hộ tự nguyện đối với nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: AI

Phản hồi nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, việc xác định thu nhập cần căn cứ bản chất của hoạt động phát sinh thu nhập. Trường hợp các nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số với mục đích kinh doanh thì nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh theo quy định.

Tại Điều 7 dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định về mức thuế suất đối với hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.