POSCO VST khẳng định không trốn thuế, Cục Hải quan nói xử phạt đúng 17/09/2025 09:57

(PLO)- POSCO VST khẳng định không trốn thuế, trong khi đó Hải quan cho rằng quá trình kiểm tra, xử lý, ấn định và xử phạt vi phạm hành chính đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ngày 16-9, trong buổi trao đổi với báo chí về tình hình hoạt động kinh doanh và sản xuất, Công ty TNHH POSCO VST (Hàn Quốc) cho biết doanh nghiệp này đang bị cơ quan hải quan ấn định và phạt sai 304 tỉ đồng.

POSCO VST khẳng định không trốn thuế

Vụ việc bắt đầu từ năm 2023, khi đoàn kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) cho rằng POSCO VST đã chuyển đổi hơn 28 nghìn tấn thép nhập khẩu nhưng chưa kê khai chuyển đổi mục đích bán nội địa theo quy định của pháp luật và chưa nộp thuế GTGT cho lô nguyên liệu này.

Cục Hải quan sau đó đã ban hành Quyết định số 2511 và Quyết định số 77 ấn định tổng số tiền hơn 121 tỉ đồng đối với hơn 28 nghìn tấn thép nói trên. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hải quan đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp với số tiền hơn 117 tỉ đồng.

Đại diện POSCO VST cho biết đã giải trình và cung cấp các tài liệu chứng minh không có hành vi trốn thuế hoặc chiếm đoạt thuế của nhà nước. Cụ thể, thuế GTGT đối với số thép nguyên liệu mà cơ quan hải quan cho rằng Công ty chưa kê khai nộp, thực tế đã được POSCO VST kê khai và nộp thuế đầy đủ cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (nay là Thuế Đồng Nai) khi bán nội địa toàn bộ lô hàng...

Ông Bùi Quang Hưng, phụ trách pháp chế của Posco VST khẳng định doanh nghiệp không có hành vi trốn thuế mà chấp hành nộp thuế đầy đủ. Doanh nghiệp chỉ chưa kê khai ngay việc chuyển đổi mục đích bán vào thị trường nội địa thay vì xuất khẩu đối với số lượng hàng hóa được sản xuất từ hơn 28 nghìn tấn thép nguyên liệu nhập khẩu.

"Thời điểm mà cơ quan hải quan kiểm tra thì hàng hóa đã được bán ra nội địa. Doanh nghiệp không trốn thuế, không gây thiếu thuế giá trị gia tăng của ngân sách mà chỉ sai về quy trình kê khai chuyển đổi mục đích hàng hóa. Thay vì kê khai ngay từ thời điểm chuyển đổi mục đích của lô hàng thì doanh nghiệp lại kê khai sau và nộp thuế ở Cục Thuế Đồng Nai", ông Hưng nói.

Tổng Giám đốc POSCO VST Choi Jayong (bên phải) và ông Bùi Quang Hưng (bên trái) trao đổi với báo chí. Ảnh: MINH TRÚC

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, việc Cục Hải quan ra quyết định ấn định thuế 127 tỉ đồng, xử phạt hành chính 115 tỉ đồng và không công nhận số tiền mà doanh nghiệp đã nộp, kê khai 65 tỉ đồng khiến POSCO VST thiệt hại 304 tỉ đồng.

"Cơ quan hải quan chỉ nên ra quyết định xử phạt hành chính với POSCO VST vì có hành vi sai trong việc kê khai chuyển đổi mục đích hàng hóa. Mức tiền phạt vi phạm hành chính tối đa mà công ty phải nộp là 11 tỉ đồng", ông Hưng nhấn mạnh.

Cục Hải quan lên tiếng: Xử phạt đúng quy định

Trao đổi với PLO, đại diện Cục Hải quan cho biết khi kiểm tra sau thông quan, đoàn kiểm tra phát hiện từ ngày 1-1-2020 đến 17-8-2023, Posco VST tự ý tiêu thụ nội địa một lượng thép không gỉ cấu thành từ 28.277 tấn thép không gỉ cán nóng.

Số lượng hàng hóa này thuộc các tờ khai nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu mà không kê khai chuyển mục đích sử dụng. Cụ thể, công ty đã bán cho một số đối tác trong nước, xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra trong khoảng thời gian từ ngày 6-1-2020 đến ngày 21-7-2023.

"Hành vi sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế không đúng mục đích sử dụng mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng của công ty đã vi phạm các quy định hiện hành", Cục Hải quan nhấn mạnh.

Do đó, Cục Hải quan đã ấn định hơn 132 tỉ đồng tiền thuế và xử phạt hành chính hơn 117 tỉ đồng. "Quá trình kiểm tra, xử lý, ấn định và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan đã thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan", Cục Hải quan khẳng định.

Thông tin về việc giải quyết khiếu nại của POSCO VST, Cục Hải quan cho biết, ngày 25-8-2025 cơ quan này đã có phiếu hướng dẫn POSCO VST bổ sung thông tin, tài liệu.

Hiện nay, doanh nghiệp đang tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để chứng minh số tiền thuế GTGT nộp thừa (nếu có) của 29 tờ khai. Cục Hải quan đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành xử lý hồ sơ vụ việc theo quy định pháp luật.

Sau khi có kết quả xử lý khiếu nại lần hai, Cục Hải quan cho biết, sẽ tiếp tục thông tin.