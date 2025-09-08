Ngành Hải quan tiếp tục khẳng định vai trò người gác cửa biên giới quốc gia 08/09/2025 14:16

(PLO)- Trải qua 80 năm hình thành và hoạt động, từ Sở Thuế quan và Thuế gián thu năm 1945 đến hệ thống tinh gọn, hiện đại ngày nay, ngành Hải quan đã có những bước phát triển vượt bậc.

Sáng 10-9, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Hải quan Việt Nam (10-9-1945 / 10-9-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: "80 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đầy gian khó nhưng cũng vô cùng tự hào, ghi dấu những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan."

Từ dấu mốc lịch sử ngày 10-9-1945, khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Sắc lệnh thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, tiền thân của Hải quan Việt Nam, lực lượng Hải quan đã không ngừng lớn mạnh.

Qua từng giai đoạn, Hải quan Việt Nam vừa làm nhiệm vụ thu thuế, vừa tham gia chống buôn lậu, bảo vệ biên giới, tiếp nhận viện trợ, đồng hành cùng đất nước trong các cuộc kháng chiến và tiến trình đổi mới, hội nhập.

Sáng 8-9, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Hải quan Việt Nam. Ảnh: MINH TRÚC

Đặc biệt, từ năm 1986, bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Hải quan đã tiên phong cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện. Hải quan Việt Nam trở thành lực lượng chủ lực trong tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần đưa Việt Nam vươn lên nhóm 20 quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu.

Không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hải quan còn là tuyến đầu bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia, chủ động phát hiện và xử lý hàng trăm nghìn vụ vi phạm pháp luật, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hải quan.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành Hải quan đã đạt được trong 80 năm qua, từ hiện đại hóa thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ số, tăng thu ngân sách nhà nước, đến hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Hải quan Việt Nam cần tập trung đẩy nhanh hoàn thiện pháp luật về hải quan, coi đây là động lực phát triển.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm, tôi tin tưởng rằng Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định là lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước. Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Cùng với đó, xây dựng và triển khai thành công mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Chủ động dự báo tình hình kinh tế, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm ma túy. Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan tinh nhuệ, hiện đại, liêm chính, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.