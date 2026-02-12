Sun Group khai trương công viên nước đạt 2 kỷ lục thế giới tại Vũng Tàu 12/02/2026 15:50

Ngày 12-2, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khai trương phân khu Aqua Adventure tại Sun World Vũng Tàu (TP.HCM), đánh dấu sự ra đời của công viên nước bên biển quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành, phường xã trên địa bàn; nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Vũng Tàu (cũ). Về phía Tập đoàn Sun Group có ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cùng các lãnh đạo, đơn vị trực thuộc.

Công viên ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất

Là phân khu chính của Sun World Vũng Tàu, công viên nước Aqua Adventure rộng 15ha, gồm 20 trò chơi đẳng cấp và gần 100 làn trượt nước tốc độ cao. Đạt nhiều kỷ lục thế giới, đây cũng là công viên nước có quy mô và ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu khu vực.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure rộng 15ha, được thi công và hoàn thiện chỉ sau hơn 7 tháng.

Được hoàn thiện chỉ sau hơn 7 tháng thi công thần tốc, công viên nước gồm 4 phân khu chủ đề, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử Đông – Tây, từ không gian làng chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, ký ức văn hóa Óc Eo – Phù Nam đến những huyền thoại rừng hoang dã.

Khai trương ngay trước thềm Tết Nguyên đán, công viên được kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm của người dân ở khu vực phía Nam.

Đặc biệt, ngay trong khuôn khổ sự kiện khai trương, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure chính thức xác lập 2 kỷ lục do Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings ghi nhận.

2 trò chơi tại công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Theo đó, trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới và trò chơi Ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis) xác lập kỷ lục Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới.

Ngoài 2 kỷ lục thế giới, tại công viên nước còn sở hữu các trò chơi độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam. Tất cả các trò chơi tại đây đều được cung cấp và hợp tác vận hành bởi những đối tác hàng đầu thế giới, nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và chế tạo các trò chơi nước đẳng cấp quốc tế tại các công viên giải trí lớn nhất hiện nay như Disneyland, Universal…

Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure sở hữu các trò chơi độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Song song với hệ thống trò chơi, Sun World Vũng Tàu được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tiện ích hiện đại với chuỗi nhà hàng buffet trong nhà và ngoài trời, các outlet ẩm thực và quầy dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi – nghỉ ngơi – ẩm thực của hàng ngàn du khách mỗi ngày.

Tọa lạc tại vị trí trái tim của đô thị biển Blanca City rộng 97 ha (đường 3 Tháng 2 giao đường Hàng Điều, thuộc địa bàn 2 phường Phước Thắng, Rạch Dừa, TP.HCM), Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure trở thành điểm đến du lịch giải trí biển đẳng cấp hiếm có ngay giữa lòng nội đô, mang đến những trải nghiệm đặc quyền cho cư dân và du khách tại Blanca City. Đây cũng là dự án đầu tiên của Tập đoàn Sun Group chính thức đi vào vận hành kinh doanh tại siêu đô thị TP.HCM.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi lễ.

Sau lễ khai trương, Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure sẽ phục vụ du khách xuyên Tết Nguyên đán với không gian đậm sắc xuân. Qua đó đưa khu vực Vũng Tàu trở thành điểm đến mới mẻ và hấp dẫn bậc nhất của TP.HCM và tại Đông Nam Bộ dịp Tết này.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chính thức khai trương công viên nước Aqua Adventure tại Sun World Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư đã triển khai dự án một cách thần tốc để đạt đến cột mốc khai trương ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure không chỉ là một công viên vui chơi giải trí đơn thuần, mà là một công trình du lịch được kiến tạo với tư duy dài hạn, hướng tới chuẩn mực vận hành hiện đại.

Điều đáng ghi nhận là dự án không chỉ chú trọng quy mô và công nghệ mà còn được phát triển trên nền tảng các giá trị một cách tinh tế thông qua không gian, kiến trúc hiện đại.

Du khách tham quan tại Công viên Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, việc phân khu chính của Sun World Vũng Tàu đi vào hoạt động kịp thời mang ý nghĩa thiết thực, góp phần làm phong phú thêm các lựa chọn du xuân và vui chơi giải trí cho người dân.

Lãnh đạo thành phố cũng tin tưởng, điểm đến hấp dẫn này sẽ sớm trở thành biểu tượng giải trí mới của khu vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của du lịch TP.HCM nói riêng và toàn vùng nói chung trong giai đoạn mới.