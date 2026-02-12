Giám đốc và 2 thuộc cấp bị khởi tố vì khai thác khoáng sản trái phép 12/02/2026 07:28

(PLO)- Mở rộng phạm vi khai thác trái phép khoáng sản, giám đốc cùng hai đồng phạm bị khởi tố và bị bắt tạm giam.

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ba người bị khởi tố gồm Trần Hải Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera), Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (42 tuổi, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt).

Trần Hải Sinh, Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt (xã A Lưới 1, TP Huế) – mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế (có địa chỉ ở phường Thuận Hóa, TP Huế) do ông Cao Văn Minh (50 tuổi, ngụ ở TP Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt.

Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép.

Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m2, với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỉ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera. Đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước.