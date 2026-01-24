Nhóm bị cáo vận chuyển hơn 12.000 tỉ đồng trái phép sang Campuchia 24/01/2026 09:34

(PLO)- Các bị cáo đã sử dụng các pháp nhân để lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhằm vận chuyển hơn 12.000 tỉ đồng trái phép qua Campuchia.

Ngày 23-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ vận chuyển hơn 12.000 tỉ đồng trái phép sang Campuchia.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Khoa 13 năm tù, bị cáo Phan Văn Qua 8 năm tù, bị cáo Trần Hoàng Tuấn 5 năm tù, bị cáo Lê Toàn Thắng 6 năm tù, bị cáo Lê Thị Kim Hồng 6 năm tù, bị cáo Hoàng Duy Khánh 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.

Cùng tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị cáo Huỳnh Châu Bình bị phạt 8 năm tù; Nguyễn Thanh Sơn, Trần Công Tuấn, Trần Công Tuấn cùng 4 năm tù; Hoàng Đình Thuật, Sơn Đà La, Nguyễn Doãn Cẩm cùng 3 năm tù; phạt tiền 1 tỉ đồng đối với hai bị cáo Lâm Thị Oanh, Nguyễn Tiến Hùng.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm quy định pháp luật của Nhà nước về việc buôn bán hàng hóa qua biên giới. Các bị cáo biết rõ hành vi bị pháp luật ngăn cấm mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội là xem thường pháp luật.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo, giao nộp số tiền thu lợi bất chính; gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn...

HĐXX nhận định, bị cáo Lê Đăng Khoa và bị cáo Huỳnh Châu Bình giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, là người làm công hưởng lương, một số bị cáo không được hưởng lợi...

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa dùng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản nhằm chuyển tiền trái phép qua Campuchia, hưởng lợi 0,1%-0,2%/tổng số tiền.

Thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% hàng nông sản mua trực tiếp từ cá nhân ở Campuchia; 75% là hàng hóa của những cá nhân khác làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn.

Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.

Huỳnh Châu Bình thông qua đối tượng không rõ lai lịch tên "Sóc Liên" (quốc tịch Campuchia, làm nghề đổi tiền) để hợp tác vận chuyển tiền tại Việt Nam sang Campuchia.

Khoa cùng đồng phạm đã mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản để vận chuyển trái phép 554.176.000 USD với giá trị tương đương 12.794 tỉ đồng, Khoa hưởng lợi bất chính 1,2 tỉ đồng.

Quá trình vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Khoa sử dụng pháp nhân nhiều công ty để tạo lập hồ sơ nhập khẩu một lượng lớn nông sản từ Campuchia về Việt Nam, dẫn đến số lượng hàng hóa tồn trên sổ sách của các doanh nghiệp này là đặc biệt lớn.

Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022, Khoa đã chỉ đạo nhân viên sử dụng pháp nhân công ty để phát hành 592 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống hàng hóa trị giá 2.929 tỉ đồng.