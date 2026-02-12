Theo bước mùa xuân ở làng hoa giấy lớn nhất Vĩnh Long 12/02/2026 11:26

(PLO)- Những ngày cuối tháng Chạp, làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp người mua kẻ bán, báo hiệu một mùa xuân đang về rất gần.

Với tiết trời se lạnh đặc trưng những ngày giáp Tết, gió heo may khẽ lay trên những tán dừa xanh, không khí xuân dường như đã chạm ngõ nhiều miền quê Nam Bộ. Tại làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trước đây nay thuộc xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long những ngày cuối tháng Chạp chính là thời điểm Tết đến sớm nhất trong năm.

Làng hoa giấy Phú Sơn khi mùa xuân về.

Không chỉ là sinh kế gắn bó hơn 20 năm, nghề trồng hoa giấy đã trở thành dấu ấn đặc trưng của vùng đất này.

Những ngày giáp Tết, làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ sắc xuân, nhộn nhịp người và xe trên khắp nẻo đường.

Làng hoa giấy Phú Sơn hiện được xem là nơi có quy mô trồng hoa giấy lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, với hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng nghìn sản phẩm, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết trên khắp cả nước, từ Nam ra Bắc.

Rực rỡ sắc hoa, nâng tầm giá trị làng nghề

Những ngày này, khắp các tuyến đường làng hoa giấy Phú Sơn ngập tràn sắc hoa giấy hồng, đỏ, vàng, trắng, tím… đan xen, tạo nên khung cảnh rực rỡ và bắt mắt. Mỗi hộ dân trồng từ vài chục đến hàng chục nghìn gốc hoa với đủ kiểu dáng, kích thước khác nhau.

Hoa giấy đầy sắc màu nở khắp các con đường, ngõ xóm ở Vĩnh Thành. Ảnh: NGÂN TÂM

Theo ông Nguyễn Văn Tài (xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Vĩnh Long), trước đây, người dân chỉ trồng hoa giấy một màu trên mỗi gốc nhưng những năm gần đây, nhờ tay nghề ngày càng nâng cao, người trồng hoa đã xử lý thành công nhiều dòng hoa giấy mới như tam sắc, ngũ sắc, hoa chuyển màu, ghép nhiều loại hoa trên cùng một gốc.

"Hiện nay, người dân ở đây còn tạo từ hoa giấy thành các gốc bonsai, gốc kiểng lớn uốn lượn được tạo hình công phu để có nhiều loại sản phẩm cung ứng ra thị trường" ông Tài nói.

Những chậu bonsai hoa giấy với dáng độc lạ trị giá hàng chục triệu đồng.

Theo ghi nhận, hoa giấy tại vườn có kích thước phổ biến từ 0,5 đến 1,2 m, giá bán dao động từ 60.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu tùy loại. Riêng những gốc bonsai lâu năm, chất lượng cao có giá lên đến vài chục triệu đồng. Nhờ đó, nghề trồng hoa giấy mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết.

Làng hoa giấy Phú Sơn đầy sắc màu khi xuân về. Ảnh: NGÂN TÂM

Nhà vườn chăm sóc hoa giấy chuẩn bị đem ra thị trường bán Tết Bính Ngọ 2026.

So với nhiều loại hoa kiểng khác tại khu vực Chợ Lách như vạn thọ, cúc mâm xôi, mai vàng hay tắc kiểng, hoa giấy được ưa chuộng bởi khả năng chịu mặn tốt, hoa dày, lâu tàn và màu sắc rực rỡ. Không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng, hoa giấy còn được nhiều người lựa chọn với ý nghĩa tượng trưng cho sự bình yên, mạnh mẽ và bền bỉ trong năm mới.

Gắn kết du lịch, mở hướng phát triển bền vững

Không dừng lại ở sản xuất hoa kiểng, làng hoa giấy Phú Sơn đang từng bước gắn kết với phát triển du lịch cộng đồng. Với lợi thế nằm trên trục đường chính, nơi đây được định hướng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, cho phép du khách tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu quy trình sản xuất và trực tiếp tiếp cận với người dân trồng hoa.

Nằm cạnh bên dòng sông hiền hòa, làng hoa giấy Phú Sơn nổi lên như một điểm đến đầy sức hút với du khách gần xa.

Càng cận Tết, khi thời tiết thuận lợi, hoa nở rực rỡ, nhiều thương lái từ khắp nơi đổ về Phú Sơn để tìm mua hoa. Ngoài ra, đây còn là điểm đến lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, youtuber.... có những bức ảnh đẹp, du khách "check in" hay những thước phim đẹp.

Nhiều du khách nước ngoài đến đây đạp xe thăm quan chiêm ngưỡng làng hoa giấy.

Chị Lê Ngân Tâm (phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) một nhiếp ảnh trẻ lần đầu tiên đến sáng tác tại làng hoa giấy Phú Sơn, chị bất ngờ trước vẻ đẹp nơi đây. Chị cho biết, đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của làng hoa giấy Phú Sơn.

Nhiều du khách rất thích đến làng hoa để check in vào dịp xuân về.

"Tôi không ngờ làng hoa vô cùng to lớn như vậy, hoa lại được chăm sóc kỹ lưỡng nên nở đồng đều, màu sắc lên hình cực kỳ đẹp. Cách sắp xếp các chậu hoa thẳng tắp, có lớp lang giúp tôi dễ dàng chọn góc chụp, chỉ cần đưa máy lên là đã có khuôn hình ưng ý. Thực sự là mải mê chụp ảnh đến mức quên luôn cả giờ ăn trưa.” chị Tâm nói.

Không khí mua bán diễn ra sôi động trên những con đường làng, mang lại niềm phấn khởi cho người trồng hoa.

Giữa sắc hoa giấy bạt ngàn, làng quê Phú Sơn đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm – mùa của hy vọng, của no ấm và của một mùa xuân đang lan tỏa từ những vườn hoa rực rỡ.