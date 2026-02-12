Theo bước mùa xuân ở làng hoa giấy lớn nhất Vĩnh Long

Với tiết trời se lạnh đặc trưng những ngày giáp Tết, gió heo may khẽ lay trên những tán dừa xanh, không khí xuân dường như đã chạm ngõ nhiều miền quê Nam Bộ. Tại làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trước đây nay thuộc xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long những ngày cuối tháng Chạp chính là thời điểm Tết đến sớm nhất trong năm.
Không chỉ là sinh kế gắn bó hơn 20 năm, nghề trồng hoa giấy đã trở thành dấu ấn đặc trưng của vùng đất này.
Làng hoa giấy Phú Sơn hiện được xem là nơi có quy mô trồng hoa giấy lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, với hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng nghìn sản phẩm, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết trên khắp cả nước, từ Nam ra Bắc.
Rực rỡ sắc hoa, nâng tầm giá trị làng nghề
Những ngày này, khắp các tuyến đường làng hoa giấy Phú Sơn ngập tràn sắc hoa giấy hồng, đỏ, vàng, trắng, tím… đan xen, tạo nên khung cảnh rực rỡ và bắt mắt. Mỗi hộ dân trồng từ vài chục đến hàng chục nghìn gốc hoa với đủ kiểu dáng, kích thước khác nhau.
Theo ông Nguyễn Văn Tài (xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Vĩnh Long), trước đây, người dân chỉ trồng hoa giấy một màu trên mỗi gốc nhưng những năm gần đây, nhờ tay nghề ngày càng nâng cao, người trồng hoa đã xử lý thành công nhiều dòng hoa giấy mới như tam sắc, ngũ sắc, hoa chuyển màu, ghép nhiều loại hoa trên cùng một gốc.
Theo ghi nhận, hoa giấy tại vườn có kích thước phổ biến từ 0,5 đến 1,2 m, giá bán dao động từ 60.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu tùy loại. Riêng những gốc bonsai lâu năm, chất lượng cao có giá lên đến vài chục triệu đồng. Nhờ đó, nghề trồng hoa giấy mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết.
So với nhiều loại hoa kiểng khác tại khu vực Chợ Lách như vạn thọ, cúc mâm xôi, mai vàng hay tắc kiểng, hoa giấy được ưa chuộng bởi khả năng chịu mặn tốt, hoa dày, lâu tàn và màu sắc rực rỡ. Không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng, hoa giấy còn được nhiều người lựa chọn với ý nghĩa tượng trưng cho sự bình yên, mạnh mẽ và bền bỉ trong năm mới.
Gắn kết du lịch, mở hướng phát triển bền vững
Không dừng lại ở sản xuất hoa kiểng, làng hoa giấy Phú Sơn đang từng bước gắn kết với phát triển du lịch cộng đồng. Với lợi thế nằm trên trục đường chính, nơi đây được định hướng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, cho phép du khách tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu quy trình sản xuất và trực tiếp tiếp cận với người dân trồng hoa.
Càng cận Tết, khi thời tiết thuận lợi, hoa nở rực rỡ, nhiều thương lái từ khắp nơi đổ về Phú Sơn để tìm mua hoa. Ngoài ra, đây còn là điểm đến lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, youtuber.... có những bức ảnh đẹp, du khách "check in" hay những thước phim đẹp.
Chị Lê Ngân Tâm (phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) một nhiếp ảnh trẻ lần đầu tiên đến sáng tác tại làng hoa giấy Phú Sơn, chị bất ngờ trước vẻ đẹp nơi đây. Chị cho biết, đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của làng hoa giấy Phú Sơn.
"Tôi không ngờ làng hoa vô cùng to lớn như vậy, hoa lại được chăm sóc kỹ lưỡng nên nở đồng đều, màu sắc lên hình cực kỳ đẹp. Cách sắp xếp các chậu hoa thẳng tắp, có lớp lang giúp tôi dễ dàng chọn góc chụp, chỉ cần đưa máy lên là đã có khuôn hình ưng ý. Thực sự là mải mê chụp ảnh đến mức quên luôn cả giờ ăn trưa.” chị Tâm nói.
Giữa sắc hoa giấy bạt ngàn, làng quê Phú Sơn đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm – mùa của hy vọng, của no ấm và của một mùa xuân đang lan tỏa từ những vườn hoa rực rỡ.
Hiện nay, tại các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành, Phú Phụng và Hưng Khánh Trung đang triển khai Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách” trên diện tích gần 1.500 ha, lấy xã Chợ Lách làm trung tâm. Mục tiêu của đề án là quảng bá thương hiệu hoa kiểng, tạo thêm sinh kế cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Theo định hướng, khu vực làng hoa Chợ Lách sẽ được đầu tư trở thành điểm dừng chân cho du khách, kết hợp tham quan, thưởng lãm hoa kiểng với ẩm thực địa phương. Các tuyến đường đang được chỉnh trang, bố trí gọn gàng, sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi dịp xuân về.