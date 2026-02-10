Chỉ đạo mới liên quan 2 cây xăng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đóng cửa 10/02/2026 11:34

(PLO)- Trước đó, Sở Công Thương Đồng Nai đã đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các giải pháp cung cấp xăng dầu trong trường hợp đặc biệt đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, liên tục, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Công Thương cho biết, trước đó bộ đã nhận được văn bản của Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hai cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đồng loạt đóng cửa do tranh chấp. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đưa ra các quy định pháp lý tại khoản 1, khoản 6 Điều 25, khoản 6 Điều 26 của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu và cho biết, bộ không có thẩm quyền cấp/gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Do đó, bộ đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về tình hình trên địa bàn để tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp với các UBND và Sở Công Thương địa phương lân cận nhằm tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ tại khu vực gần tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa và thông tin rộng rãi về việc hai cửa hàng xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ đang tạm dừng bán hàng để tài xế chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên cao tốc.

Đồng thời, phối hợp với Tòa án và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc giải quyết vụ án tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để hai cửa hàng sớm hoạt động trở lại.

Trước đó ngày 9-2, Bộ Công Thương cũng đã ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu có địa bàn phân phối tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận, yêu cầu tập trung nguồn lực, bổ sung xăng dầu cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và chiều ngược lại. Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh.

Theo đó, trong mọi tình huống, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Như PLO đã đưa tin, sáng 29-1, khi phóng viên có mặt tại Trạm dừng nghỉ Km41+100, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, các cây xăng dầu ở hai phía trạm dừng nghỉ đối diện nhau đều căng dây với thông báo: "Tạm ngưng sửa chữa - Cấm vào".

Theo một nhân viên, tình trạng này đã kéo dài một tuần và chưa biết lúc nào mở bán trở lại. Những ngày qua, hàng loạt tài xế di chuyển từ hướng Khánh Hòa, Lâm Đồng vào TP.HCM theo cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết – Dầu Giây rơi vào thế khó.

Nguyên nhân các cây xăng tê liệt được xác định do tranh chấp dân sự về tài sản giữa Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành và Công ty CP Thái Sơn E&C. Vụ việc căng thẳng đến mức TAND khu vực 1 TP.HCM đã thụ lý và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.