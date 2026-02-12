TP.HCM khai trương tuyến giao hàng Cần Giờ – Vũng Tàu bằng UAV 12/02/2026 15:14

(PLO)- Không chỉ xuất hiện trong các buổi trình diễn công nghệ, thiết bị bay không người lái (UAV) bắt đầu được đưa vào vận hành thực tế khi tham gia giao hàng trên tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu.

Sáng 12-2, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty Cổ phần CT UAV chính thức khai trương tuyến vận chuyển bưu chính bằng UAV, kết nối xã Cần Giờ với phường Vũng Tàu.

Vietnam Post sẽ phụ trách dịch vụ chuyển phát và tổ chức quy trình giao nhận, đồng thời tích hợp toàn bộ hành trình vào hệ thống logistics để khách hàng theo dõi trạng thái theo thời gian thực.

TP.HCM khai trương tuyến giao hàng Cần Giờ – Vũng Tàu bằng UAV. Ảnh: MINH HOÀNG

Giai đoạn đầu, tuyến bay ưu tiên các bưu kiện nhỏ dưới 5 kg như hồ sơ, tài liệu và hàng thương mại điện tử. Khi đi vào khai thác ổn định, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000-5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP.HCM đến khu vực Vũng Tàu. Từ đó, tạo ra một dư địa lớn để phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí vận hành.

Từng bước đưa UAV vào vận hành thực tế

Lãnh đạo TP, Sở KH&CN và các doanh nghiệp thực hiện nghi thức khai trương tuyến giao hàng Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước đó, ngày 5-1-2026, Sở KH&CN TP.HCM đã phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cùng các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm giao hàng bằng UAV trong phạm vi khu công nghệ cao. Thiết bị bay thực hiện đầy đủ quy trình vận chuyển, tạo cơ sở để mở rộng sang các tuyến dài và phức tạp hơn, trong đó có hành trình vượt biển lần này.

Để đảm bảo an toàn vùng trời và hoạt động dân sinh, các tham số bay được tính toán chi tiết với độ cao tối đa 200 m, hành lang bay rộng 300 m và bán kính hoạt động tại khu vực cất, hạ cánh là 500 m.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết chuyến bay vượt biển đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn do phải vận hành trong môi trường gió lớn và điều kiện khai thác phức tạp. Điều này cho thấy năng lực tổ chức các mô hình vận tải hàng không tầm thấp đang dần được hoàn thiện.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Về phía doanh nghiệp, đại diện Vietnam Post cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ và điều kiện khai thác, giai đoạn hiện tại chưa triển khai thu cước thương mại đại trà.

Song song tuyến bưu chính, TP.HCM cũng từng tính toán phương án vận chuyển máu, sinh phẩm và vật tư y tế ra khu vực đảo bằng UAV nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận trong các tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM (đứng giữa), ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM (bên phải) và ông Vũ Hồng Quang, Phó chủ tịch CT Group (bên trái) quan sát chuyến giao hàng đầu tiên bằng UAV. Ảnh: MINH HOÀNG

Thêm một bước thử cho hạ tầng vận chuyển trên không

Việt Nam hiện xếp thiết bị bay không người lái vào nhóm công nghệ hàng không vũ trụ chiến lược. Tầm hoạt động của UAV trải rộng từ vài km đến vài chục km với thiết bị dân dụng, trong khi các dòng phục vụ quân sự hoặc trinh sát có thể đạt hàng trăm km, thậm chí xa hơn.

Hệ sinh thái phát triển UAV trong nước cũng đang mở rộng. Viettel và Real-time Robotics tham gia mạnh ở mảng quân sự, còn CT UAV, VNPT-IT, FPT cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ khác tập trung vào các ứng dụng dân sự như nông nghiệp, logistics và cứu hộ. Một số sản phẩm đã có đơn hàng xuất khẩu, dù quy mô thị trường vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa.

Trong chuyến bay đầu tiên, UAV mang theo bưu kiện nặng 2 kg, thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều trong khoảng 15 phút. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Vũ Hồng Quang - Phó chủ tịch CT Group cho biết theo tính toán, thời gian toàn trình có thể giảm 80-90% so với vận chuyển đường bộ, nhanh hơn khoảng 6 lần so với đường bộ và 3 lần so với đường thủy. Tuyến bay cũng được đánh giá có tốc độ cao hơn mô hình từng triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km.

"Với tốc độ bay trung bình 10–15 m/s, thiết bị có khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản logistics khác nhau… mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nền kinh tế không gian tầm thấp" - ông Quang nhấn mạnh.

Việc TP.HCM triển khai tuyến bay vượt biển cũng đưa thành phố trở thành một trong những địa phương đầu tiên tại ASEAN áp dụng mô hình giao hàng bằng UAV trên hành trình thực tế.

Theo các đơn vị tham gia, mô hình này có thể góp phần hình thành hạ tầng giao thông tầm thấp, bổ sung cho mạng lưới logistics hiện hữu và giảm áp lực lên đường bộ trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Một UAV của CT UAV do GASCO, Công ty chuyên kinh tế không gian tầm thấp, cùng 1 bưu kiện của Vietnam Post (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam). Ảnh: MINH HOÀNG

Thực hiện gắn bưu kiện lên UAV để chuẩn bị chuyến bay. Ảnh: MINH HOÀNG