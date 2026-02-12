Trung tâm Tài chính Quốc tế là 'cú hích' mạnh mẽ cho kinh tế Việt Nam 12/02/2026 19:40

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận thành công đích thực của một Trung tâm Tài chính Quốc tế không thể đến trong một sớm một chiều mà phải được đo bằng tầm nhìn 5 năm, 10 năm; yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại chính là niềm tin của nhà đầu tư.

Tiếp sau Đà Nẵng, TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM vào sáng ngày 11-2.

Ngay sau sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại hai TP cũng như khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong bối cảnh mới, điều kiện mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VGP

Quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của IFC rất kỹ lưỡng, toàn diện

. Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng Thường trực, xin ông cho biết nước ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu như thế nào cho sự ra đời của Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng và TP.HCM?

+ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Với việc khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng đầu tháng 1-2026 và việc tổ chức thành công Lễ ra mắt tại TP.HCM sáng 11-2, có thể khẳng định chúng ta đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để Trung tâm Tài chính Quốc tế sớm đi vào hoạt động, bước đầu hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dù mới chỉ là thành công bước đầu nhưng kết quả này cho thấy sự chuẩn bị hết sức bài bản, công phu và nỗ lực vượt bậc để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị giao phó.

Khối lượng công việc triển khai rất lớn, từ nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều tài liệu, tổ chức hàng loạt hội thảo quốc tế ở trong và ngoài nước, tổ chức nhiều đoàn đi khảo sát, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Tôi có thể khẳng định rằng sự chuẩn bị của chúng ta cho sự ra đời của IFC là vô cùng kỹ lưỡng, toàn diện, được thực hiện đồng bộ ở ba cấp độ: (1) Quyết sách chính trị, (2) Hạ tầng pháp lý và (3) Các điều kiện bảo đảm thực thi.

Thứ nhất là về quyết sách chính trị. Trong thời gian rất ngắn, Chính phủ đã nỗ lực tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Đây là quyết sách quan trọng, có ý nghĩa then chốt, như "kim chỉ nam" định rõ quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, mô hình, con đường phải đi và những nhiệm vụ cụ thể phải làm.

Thứ hai, về xây dựng hạ tầng pháp lý. Sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội hồ sơ dự án Nghị quyết về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; đồng thời giải trình làm rõ hơn vai trò, ý nghĩa cũng như các cơ chế, chính sách cần có đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế như đã được báo cáo Bộ Chính trị.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành tám nghị định quan trọng, trong đó tập trung kiến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thông thoáng, bảo đảm tính minh bạch và hấp dẫn nhà đầu tư. Đồng thời quy định rõ về cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức liên quan cũng như chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế…

Đến thời điểm này, có thể khẳng định chúng ta đã cơ bản hình thành hành lang pháp lý cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động.

Thứ ba, về các điều kiện bảo đảm thực hiện. Các bộ, ngành và hai TP đã triển khai khối lượng công việc lớn, bám sát kế hoạch của Hội đồng điều hành, tập trung vào tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng số và chuẩn bị địa điểm làm việc.

Bước đầu thu hút được đội ngũ nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm, bao gồm các CEO từng điều hành tại các trung tâm tài chính thành công, các chuyên gia từ các định chế tài chính uy tín và trí thức kiều bào.

Trong thời gian tới, chúng ta xác định cần tiếp tục hoàn thiện, thu hút thêm các nguồn lực chất lượng cao, đồng thời tập trung đầu tư, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của Trung tâm Tài chính.

Dù vậy, chúng ta xác định vẫn phải nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng vật lý và hạ tầng số. Quá trình khảo sát thực tế và trao đổi trực tiếp với nhiều chuyên gia, nguyên thủ quốc gia… họ đều nhấn mạnh một từ khóa cốt lõi: "Uy tín". Đây là yếu tố sống còn, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của một trung tâm tài chính.

Vậy điều gì làm nên uy tín đó? Đó là: (1) Hạ tầng pháp lý phải công khai, minh bạch, tiệm cận với trình độ quốc tế; (2) Năng lực kết nối toàn cầu; (3) Chất lượng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm; (4) Cơ quan giải quyết tranh chấp công tâm, đạt chuẩn mực quốc tế.

Cùng với đó là sự đồng bộ, hiện đại của hạ tầng vật lý và hạ tầng số. Chính trên cơ sở những khuyến nghị và bài học kinh nghiệm quý báu đó, chúng ta đang nỗ lực triển khai các bước đi bài bản để đảm bảo ngay từ giai đoạn đầu, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam xây dựng được uy tín, từng bước tiệm cận trình độ và chuẩn mực quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP

"Cú hích" mạnh mẽ đối với nền kinh tế

. Việt Nam đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều mục tiêu tham vọng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, xin ông đánh giá vai trò, ý nghĩa của Trung tâm Tài chính Quốc tế - được coi như một giải pháp hiệu quả, một "cú hích" đối với nền kinh tế trong bối cảnh mới, giai đoạn mới?

+ Trung ương và Bộ Chính trị cũng đã nhìn thấy rõ tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chủ trương này, xác định đây chính là một giải pháp đột phá, một "cú hích" mạnh mẽ đối với nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay nên đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao để triển khai.

Về vai trò và ý nghĩa của Trung tâm Tài chính Quốc tế trong kỷ nguyên mới, tôi xin nhấn mạnh tám phương diện nổi bật.

Thứ nhất, đây là một trong những hành trang quan trọng để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là giải pháp đột phá để mở rộng không gian phát triển mới ra bên ngoài. Đây là một cấu phần không thể thiếu trong tổng thể các giải pháp chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, đưa quy mô và vị thế kinh tế của Việt Nam vượt lên tầm cao mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hai, hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế đánh dấu bước hội nhập đỉnh cao của nền kinh tế. Quốc hội đã có bước đột phá về thể chế khi ban hành nghị quyết cho phép áp dụng các nguyên tắc của hệ thống thông luật (common law) và sử dụng thẩm phán quốc tế trong giải quyết tranh chấp.

Đồng thời, hạ tầng số cũng phải có sự chuyển đổi căn bản: Không còn giới hạn ở các giao dịch nội bộ mà phải bảo đảm khả năng kết nối toàn cầu. Yêu cầu đặt ra là một giao dịch khi thực hiện tại Việt Nam phải được kết nối tức thời, thông suốt và an toàn với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Đây chính là những yếu tố then chốt để chúng ta chuyển từ sân chơi nội địa sang sân chơi quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.

Thứ ba, Trung tâm Tài chính Quốc tế là động lực quan trọng để tái cơ cấu nền kinh tế. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo điều kiện để chúng ta xây dựng thể chế, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực tiềm năng này, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, theo xu thế chung của thế giới.

Thứ tư, đây là kênh huy động và dẫn vốn rất hiệu quả cho nền kinh tế. Việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ tạo lập một thị trường vốn quy mô lớn, hiện đại, khơi thông và kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu trong nước, trở thành động lực tài chính quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển về hạ tầng, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội.

Thứ năm, Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ góp phần kiến tạo diện mạo mới cho kinh tế và đô thị của các địa phương cũng như cả nước. Qua các chuyến công tác thực tế, tôi nhận thấy trung tâm tài chính quốc tế luôn là những khu vực được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang và hiện đại bậc nhất, trở thành biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia.

Thứ sáu, Trung tâm Tài chính Quốc tế là môi trường thực tiễn quý giá để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đẳng cấp. Để tham gia sân chơi quốc tế, chúng ta bắt buộc phải có nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế. Trước mắt phải thu hút, mời gọi được chuyên gia quốc tế. Về lâu dài, chúng ta phải tự chủ trong việc đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đủ năng lực đảm nhận và vận hành các nhiệm vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Thứ bảy, Trung tâm Tài chính Quốc tế là một "cú hích" thúc đẩy thu hút và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Khi có Trung tâm Tài chính Quốc tế, môi trường đầu tư tại Việt Nam sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để gia tăng sức hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Việt Nam.

Thứ tám, Trung tâm Tài chính Quốc tế mang lại cơ hội và sự thịnh vượng cho nhà đầu tư, các định chế tài chính và cho tất cả người dân. Khi được tổ chức bài bản, công khai, minh bạch, Trung tâm Tài chính sẽ mở ra cơ hội để người dân tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao, giúp quản lý tài sản cá nhân an toàn và làm sinh sôi, nảy nở nguồn tài chính dành dụm, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng điều hành. Ảnh: VGP

Đo đếm hiệu quả bằng tầm nhìn 5-10 năm

. Sắp tới chúng ta phải làm gì để Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho đất nước và đưa Việt Nam trở thành những điểm thu hút vốn quốc tế phục vụ cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?

+ Tôi cho rằng thành công đích thực của một IFC không thể đến trong một sớm một chiều mà phải được đo bằng tầm nhìn 5 năm, 10 năm.

Yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại chính là niềm tin của nhà đầu tư. Niềm tin này không tự nhiên mà có, nó được vun đắp từ sự đồng bộ của hạ tầng pháp lý, hạ tầng vật lý, hạ tầng số, chất lượng nhân sự và uy tín của cơ quan giải quyết tranh chấp.

Chiến lược của chúng ta là "vừa làm vừa hoàn thiện". Hiện tại, chúng ta đã có Nghị quyết của Quốc hội và tám nghị định với các cơ chế vượt trội. Tuy nhiên, sau 3-5 năm vận hành thực tiễn, chúng ta phải tổng kết, tích hợp các quy định này để nâng cấp thành một đạo Luật về Trung tâm tài chính quốc tế hoàn chỉnh. Đây là bước đi bắt buộc để tạo sự ổn định và minh bạch cao nhất.

Kế đó, xây dựng đồng bộ hạ tầng cứng và hệ sinh thái đảm bảo cuộc sống cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đến Việt Nam thường đi cùng gia đình, do đó hạ tầng phải bao gồm cả trường học quốc tế, bệnh viện chất lượng cao và môi trường sống an toàn, tiện nghi, phù hợp với nhịp sống sôi động 24/7 của một trung tâm tài chính toàn cầu.

Chúng ta cũng cần bảo đảm hạ tầng số kết nối toàn cầu. Đây là yêu cầu sống còn. Hạ tầng số phải "nói cùng ngôn ngữ", tương thích và cho phép kết nối tức thời, không độ trễ với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Để tham gia hiệu quả vào thị trường tài chính toàn cầu, chúng ta bắt buộc phải có nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế, nhất là tại cơ quan điều hành và cơ quan giải quyết tranh chấp. Trong giai đoạn đầu, khi nguồn lực trong nước chưa đáp ứng kịp, chúng ta cần tận dụng tối đa hành lang pháp lý để mạnh dạn mời gọi, thu hút và giữ chân các CEO, chuyên gia hàng đầu từ các định chế tài chính lớn về vận hành bộ máy; đồng thời có lộ trình đào tạo bài bản để đội ngũ nhân sự Việt Nam từng bước tiếp nhận chuyển giao.

Đặc biệt, cộng đồng quốc tế đang dành sự quan tâm rất lớn đối với phán quyết đầu tiên của Tòa án chuyên biệt; nếu bản án này thể hiện được sự công minh, tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đây sẽ là minh chứng thuyết phục nhất giúp củng cố và gia tăng mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư đối với Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hoàn thiện quy trình vận hành và quyết liệt cải cách hành chính. Khi đã thiết lập được các chuẩn mực ưu việt, minh bạch bên trong Trung tâm tài chính quốc tế, tự nó sẽ tạo ra động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh bên ngoài cũng phải tự đổi mới, hoàn thiện theo để bắt nhịp và tương thích.

Có thể khẳng định quyết tâm chính trị về xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là rất lớn. Bước đi của chúng ta đã đúng hướng, lộ trình đã rõ ràng, hành động rất quyết liệt, khẩn trương.

Với tất cả những yếu tố đó, tôi tin rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam sẽ thành công, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

. Xin trân trọng cảm ơn ông!