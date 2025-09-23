Sẽ hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử? 23/09/2025 17:58

(PLO)- Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế hoặc hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri về lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026 và việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hộ kinh doanh. Trong đó, Bộ cam kết sẽ có các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Cần hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng kê khai thuế

Cử tri tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị cơ quan quản lý thuế xây dựng lộ trình và hướng dẫn cụ thể để các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tương tự, cử tri tỉnh Đồng Nai cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương bỏ thuế khoán để minh bạch hóa việc kê khai và thu thuế.

Tuy nhiên, cử tri chỉ ra rằng việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 198/2025/QH15 từ ngày 1-1-2026 đang đặt ra nhiều khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể. Đặc biệt là các tiểu thương nhỏ lẻ, lớn tuổi, không có đủ điều kiện về thiết bị và nhân lực để thực hiện các thủ tục về hóa đơn, kê khai thuế.

Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp. Mục tiêu là tạo điều kiện để hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp cận và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cử tri kiến nghị Bộ ngành xem xét ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp để tiểu thương thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Ảnh: TÚ UYÊN

Nghiên cứu có phương án hỗ trợ tài chính cho hộ kinh doanh khó khăn

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Về việc đăng ký, sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế tăng cường hỗ trợ cho hộ kinh doanh. Đồng thời, Bộ cũng thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm để tối ưu chi phí, đảm bảo phần mềm đơn giản và thân thiện với người dùng.

Hiện đã có nhiều nhà cung cấp giải pháp đưa ra các gói phần mềm với chi phí hợp lý, thậm chí có gói miễn phí trong khoảng thời gian hoặc số lượng hóa đơn nhất định cho hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đẩy mạnh triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, nhất là nghiên cứu có phương án hỗ trợ tài chính cho các hộ, cá nhân kinh doanh còn khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin hoặc giải pháp xuất HĐĐT.

Hơn nữa, để đảm bảo triển khai hiệu quả và hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh trong lộ trình chuyển đổi từ phương pháp nộp thuế khoán sang kê khai từ năm 2026, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa tối đa chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, tích hợp tự động hạch toán, kê khai từ dữ liệu HĐĐT nhằm hạn chế sai sót và giảm gánh nặng chi phí tuân thủ.

Xây dựng chính sách quản lý thuế gắn liền với quy trình quản lý thuế hiện đại, phù hợp với đặc thù của hộ kinh doanh khi xóa bỏ cơ chế thuế khoán trên nguyên tắc hộ kinh doanh tự kê khai. Cơ quan thuế ứng dụng tối đa công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh.