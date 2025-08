Sốc nặng vì tiền thuê đất bỗng nhiên tăng vọt từ 3,3 tỉ đồng lên ...gần 21 tỉ đồng 05/08/2025 19:48

Theo báo cáo góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ngày 5-8 của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), câu chuyện của Công ty R. là một minh chứng điển hình cho “cú sốc” chi phí thuê đất.

Cụ thể, công ty này thuê một kho rộng 11.000 m2 tại khu vực Cảng Khánh Hội, TP.HCM. Năm 2022, chi phí thuê đất của công ty là 3,3 tỉ đồng. Con số này đã tăng lên 7,7 tỉ đồng vào năm 2023.

Tuy nhiên, "cú sốc" thực sự đến từ con số dự kiến cho năm 2025 khi tiền thuê đất vọt lên mức gần 21 tỉ đồng. Mức tăng này tương đương 6,36 lần so với năm 2022 và 2,7 lần so với năm 2023. Nguyên nhân trực tiếp là do đơn giá thuê đất bị đẩy lên đến hơn 1,9 triệu đồng/m2 sau khi áp dụng bảng giá đất (điều chỉnh) mới.

HoREA cảnh báo, hệ quả tất yếu của việc này là chi phí logistics sẽ tăng, đẩy giá hàng hóa, dịch vụ lên cao và cuối cùng là làm suy giảm sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Để "hạ nhiệt" tình hình, HoREA kiến nghị giảm một nửa mức trần của khung tỷ lệ này, từ 0,25 - 3% xuống còn 0,25 - 1,5%. Hiệp hội lập luận rằng, mức trần 3% hiện hành tạo ra rào cản tâm lý khiến các địa phương không dám quy định tỷ lệ thấp, trong khi việc giảm trần sẽ là cơ sở pháp lý để họ tự tin đưa ra mức thu phù hợp hơn với thực tiễn.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã khẩn cấp kiến nghị Chính phủ "hạ nhiệt" khung tính tiền thuê đất, gỡ khó cho doanh nghiệp. Ảnh: QH

Không chỉ doanh nghiệp đi thuê đất, các chủ đầu tư có dự án bị "treo" khâu tính tiền sử dụng đất trong nhiều năm cũng đang đứng trước một gánh nặng khổng lồ khác. Đó là khoản thu bổ sung 5,4%/năm cho thời gian chậm tính tiền đất. HoREA đưa ra ví dụ một dự án có tiền sử dụng đất là 100 tỉ đồng, nhưng nếu bị chậm tính trong 30 năm, khoản nộp bổ sung có thể lên tới 162 tỉ đồng, cao hơn cả tiền đất gốc.

Cho rằng việc chậm trễ này thuộc về trách nhiệm của cơ quan nhà nước chứ doanh nghiệp không có lỗi, HoREA đề xuất giải pháp giảm mạnh mức thu này từ 5,4% xuống chỉ còn 0,5%/năm.