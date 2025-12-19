Cần tăng cường liên kết vùng để phát triển kinh tế tư nhân 19/12/2025 19:46

(PLO)- Để phát triển nền kinh tế tư nhân, rất cần những chính sách đột phá, có tính dài hạn và bền vững.

Ngày 19-12, Trường Đại học Gia Định phối hợp cùng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2025 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi khu vực kinh tế tư nhân phải được nhìn nhận, đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển của đất nước. PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYÊN VÕ Trước ngày 1-7, TP.HCM vốn đã là địa phương có kinh tế tư nhân phát triển nhất cả nước. Sau khi sáp nhập, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của ba địa phương trước đây là TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sẽ càng tạo ra không gian mới rộng mở hơn cho sự phát triển của TP. PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế tư nhân

Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích rõ những điểm nghẽn rào cản phát triển kinh tế tư nhân.

Các chuyên gia tham dự hội thảo “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Ảnh: NGUYÊN VÕ

TS Phạm Thị Tường Vân, Giám đốc Trung tâm kinh tế, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho biết, hiện có một số rào cản chính đang làm giảm hiệu suất, tăng chi phí và "bào mòn" tính cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân.

Điển hình, thủ tục còn phức tạp, chồng chéo, thời gian kéo dài sẽ tạo ra gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng trung và dài hạn cho đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô...

Một điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật cản trở phát triển kinh tế tư nhân trong quá khứ và hiện tại được PGS.TS Nguyễn Văn Vân, Trường Đại học Luật TP.HCM đưa ra là: kinh tế tư nhân thường bị xếp sau kinh tế nhà nước trong phân bổ và tiếp cận các nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên và chính sách ưu đãi).

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Từ những rào cản, điểm nghẽn được nêu ra, các chuyên gia cũng đã đề ra những giải pháp để phát triển nền kinh tế tư nhân.

PGS.TS Nguyễn Văn Vân cho biết để phát triển nền kinh tế tư nhân, cần xem xét và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có Luật Đầu tư công (PPP), pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư, pháp luật về thị trường tài chính, pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại hội thảo, PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Gia Định đánh giá, cần tháo bỏ những điểm nghẽn, tạo đột phá để phát triển kinh tế tư nhân.

PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Gia Định đưa ra những giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Trong đó cần tăng cường liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp. Cụ thể là triển khai các chương trình đào tạo, quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các mô hình sản xuất thông minh, nền tảng thương mại điện tử, AI và chuỗi cung ứng toàn cầu...

"Để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, rất cần những chính sách đột phá, có tính dài hạn và bền vững. Sự hỗ trợ của Nhà nước không chỉ là “bệ đỡ” mà còn là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường trong và ngoài nước"- PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu nhấn mạnh.