Khởi công dự án y tế gần 800 tỉ ở phía Nam 19/12/2025 11:56

(PLO)- Dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) với tổng mức đầu tư 785,930 tỉ đồng.

Ngày 19-12, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) tổ chức Lễ khởi công dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ tại Bệnh viện Thống Nhất sẽ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị chất lượng cao cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, đồng thời phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đây cũng là một bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hội nhập, xứng tầm trung tâm y tế lớn của khu vực phía Nam và cả nước.

“TP.HCM đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của Bệnh viện Thống Nhất trong hệ thống y tế quốc gia, đặc biệt là trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ ” – ông Dũng nhấn mạnh.

Lễ khởi công dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

UBND TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bệnh viện Thống Nhất trong suốt quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 785,930 tỉ đồng, thời gian hoàn thành vào năm 2027.

Phối cảnh dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ. Ảnh: BVCC

Quy mô đầu tư của dự án gồm xây dựng khối nhà trung tâm (10 tầng nổi, 1 tầng hầm và sàn kỹ thuật hầm đặt máy gia tốc, 1 tum) và Gara ngầm ngoài khối nhà trung tâm (2 tầng hầm), tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 32.276,8 m2; đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn.

Theo BS Thanh, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế, với chức năng đặc thù là chăm sóc, khám và điều trị sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có của Bệnh viện Thống Nhất với mục tiêu phát triển tổng thể hài hòa, đảm bảo sự thuận tiện, liên hoàn khép kín của các khối chức năng và cảnh quan chung của bệnh viện.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Để phát huy được thế mạnh và đạt được kỳ vọng đó, ngay sau lễ khởi công hôm nay, chúng tôi ý thức rõ chặng đường phía trước đòi hỏi sự quyết tâm, kỷ cương và phối hợp chặt chẽ. Bệnh viện cam kết cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, để sớm có được một công trình hiện đại – hội nhập – phát triển” – BS Thanh nhấn mạnh.