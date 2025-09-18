Biển Đông xuất hiện bão số 8 (Mitag) 18/09/2025 15:17

(PLO)- Trưa nay, cơn bão Mitag đã hình thành trên Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trưa nay, 18-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm cơn bão Mitag ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão Mitag có khả năng mạnh lên. Khoảng 13 giờ ngày mai, bão đạt cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão đi theo hướng Tây Bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của cơn bão Mitag.

Dự báo đến thời điểm hiện tại, cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão Mitag, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,50N; phía Đông kinh tuyến 113,50E.