Thái Lan triển khai 1.400 cảnh sát đến biên giới Campuchia 22/09/2025 17:30

(PLO)- Thái Lan đã triển khai hơn 1.400 cảnh sát kiểm soát đám đông từ 5 tỉnh miền đông đến tỉnh Sa Kaeo (giáp biên giới Campuchia).

Ngày 22-9, Thái Lan đã triển khai hơn 1.400 cảnh sát kiểm soát đám đông từ 5 tỉnh miền đông đến tỉnh Sa Kaeo (giáp biên giới Campuchia) để đối phó người biểu tình Campuchia, theo tờ Nation.

Phó giám đốc Công an tỉnh Sa Kaeo - ông Jaturapat Singhatthit cho biết lực lượng được điều động từ công an các tỉnh Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao, Rayong và Chon Buri.

Các đơn vị cảnh sát này đang trong tình trạng sẵn sàng ứng phó người biểu tình Campuchia tại cộng đồng Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaeo ở Sa Kaeo.

Thái Lan triển khai 1.400 cảnh sát đến biên giới Campuchia ngày 22-9. Ảnh: NATION

Theo Nation, trong sáng 22-9, có khoảng 30 đến 40 người biểu tình Campuchia xuất hiện tại hàng rào kẽm gai. Khoảng 2 đến 3 binh sĩ Campuchia được ghi nhận theo dõi tình hình và khoảng 100 cảnh sát Campuchia cũng đã được triển khai tại khu vực.

Sau các cuộc đụng độ biên giới hồi cuối tháng 7, quân đội Thái Lan đã dựng hàng rào kẽm gai tại biên giới để ngăn người Campuchia trở lại khu vực mà Bangkok tuyên bố chủ quyền.

Phản ứng trước động thái của Thái Lan, những ngày qua, người biểu tình Campuchia đã tìm cách tháo dỡ hàng rào và ném vật thể vào cảnh sát Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đáp trả bằng hơi cay, khiến khoảng 20 người Campuchia bị thương.

Trước đó, ngày 19-9, các tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan đã bỏ phiếu nhất trí đóng cửa biên giới với Campuchia vô thời hạn cho đến khi Bangkok không còn coi Phnom Penh là mối đe doạ.

Campuchia chưa bình luận về động thái mới nhất của Thái Lan.