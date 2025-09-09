Tòa Tối cao Thái Lan yêu cầu ông Thaksin thi hành án tù 1 năm 09/09/2025 11:54

(PLO)- Tòa Tối cao Thái Lan ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thi hành án tù 1 năm, kết luận ông đã né tránh hình phạt tù trước đó bằng cách nằm viện.

Tòa án Tối cao ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thi hành án tù 1 năm bắt đầu từ hôm nay. Tòa kết luận rằng việc ông Thaksin điều trị y tế và thủ tục chuyển viện của ông không tuân thủ quy định của Cục Quản lý trại giam, theo tờ Khaosod.

Ông Thaksin trực tiếp có mặt tại tòa để nghe phán quyết vào ngày 9-9. Trước đó một tuần ông bay sang Dubai, nhưng đã trở lại Thái Lan hôm 8-9.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến nghe phán quyết của Tòa án Tối cao sáng 9-9. Ảnh: NIKKIE ASIA

Con gái ông Thaksin, bà Paetongtarn Shinawatra - từng giữ chức Thủ tướng nhưng đã bị phế truất vì bị kết luận vi phạm chuẩn mực đạo đức - nhận định sau phán quyết rằng cha mình là vị thủ tướng đầu tiên phải ngồi tù.

Ông Thaksin từng lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào tháng 8-2023, đúng thời điểm đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) do gia tộc Shinawatra lãnh đạo thành lập chính phủ. Ông bị kết án 8 năm tù giam vì tội tham nhũng, nhưng mức án được giảm xuống còn 1 năm sau khi nhận lệnh ân xá của nhà vua.

Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên khi bắt đầu thụ án, ông Thaksin được chuyển từ trại giam Bangkok đến Bệnh viện Cảnh sát do “vấn đề nghiêm trọng về tim và phổi”. Với diễn biến này ông Thaksin không thực sự bị giam giữ. Ông Thaksin nằm viện suốt 6 tháng trước khi được đặc xá tại ngoại vào tháng 2-2024.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao đã mở cuộc điều tra về tính hợp lệ của quá trình này.