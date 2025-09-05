Có tin ông Thaksin lên máy bay sang Dubai, vài ngày trước phiên trình diện toà 05/09/2025 06:12

(PLO)- Có tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lên máy bay tới Dubai chứ không phải đến Hua Hin (Thái Lan) hay Singapore như các thông tin ban đầu, vài ngày trước phiên trình diện Toà Hình sự Tối cao.

Ngày 4-9, trên truyền thông Thái Lan xuất hiện thông tin rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã rời khỏi nước này, dù cho ông chuẩn bị phải trình diện tại Toà Hình sự Tối cao vào ngày 9-9, theo tờ The Nation.

Theo các nguồn tin địa phương, ông Thaksin đã đến sân bay Don Mueang (vùng đại đô thị Bangkok) để rời đi trên chiếc máy bay phản lực riêng của hãng hàng không tư nhân M JET và có vẻ chuyến bay này đã được lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan cho phép.

Theo thông tin ban đầu, điểm đến của chiếc máy bay của cựu Thủ tướng Thái Lan là khu vực nghỉ dưỡng Hua Hin (tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan).

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trên một chiếc chuyên cơ riêng. Ảnh: THE NATION

Tuy nhiên, các thông tin sau đó cho rằng máy bay của ông Thaksin sẽ bay tới Singapore. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 6 giờ 35 phút tối 4-9.

Theo các nguồn tin này, quá trình xuất cảnh bị chậm trễ nên phải tới 7 giờ 10 phút tối cùng ngày, máy bay mới cất cánh. Máy bay đã hạ cánh ở Singapore.

Các thông tin mới nhất cho rằng máy bay của ông Thaksin đã tiếp tục cất cánh từ Singapore, bay về phía Ấn Độ. Các nguồn tin này tin rằng nhiều khả năng máy bay chỉ dừng lại ở Ấn Độ để tiếp nhiên liệu và điểm đến sau cùng là Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE).

Các nguồn tin đều xác nhận rằng Cục Di trú Thái Lan và cơ quan quản lý sân bay Don Mueang đã kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ của ông Thaksin để đảm bảo việc ông rời Bangkok tuân thủ mọi quy định và luật pháp có liên quan.

Một số nguồn tin cấp cao xác nhận rằng việc cựu Thủ tướng Thaksin ra nước ngoài là hợp pháp vì ông không chịu bất kỳ lệnh cấm hay hạn chế nào kể từ khi Toà Hình sự Bangkok tuyên ông trắng án trong vụ xét xử tội phạm thượng.

Ông Winyat Chartmontree - luật sư riêng của ông Thaksin hôm 4-9 cho biết ông chưa nắm được thông tin về việc thân chủ của mình rời khỏi Bangkok.

Tuy nhiên, ông Winyat xác nhận rằng Toà Hình sự Tối cao Thái Lan sẽ mở phiên xét xử cuối cùng của “vụ án tầng 14” vào ngày 9-9. Theo những trao đổi gần nhất trước đó giữa 2 bên, cựu Thủ tướng Thaksin báo với luật sư rằng ông sẽ dự phiên toà này.

“Vụ án tầng 14” là cách truyền thông Thái Lan nhắc tới vụ việc ông Thaksin nằm viện trong khu vực VIP ở tầng 14 của Bệnh viện đa khoa Cảnh sát Thái Lan suốt 6 tháng thay vì phải thụ án tù.

Năm 2023, cựu Thủ tướng Thaksin trở lại Thái Lan và đáng ra ngồi tù vì bản án về tội tham nhũng và lạm quyền đã được tuyên (vắng mặt) trước đó. Nhưng ông Thaksin đã nằm viện suốt 6 tháng, cho tới khi Nhà vua Thái Lan giảm án và ông được trả tự do.

Các nguồn tin của The Nation cho biết trong “vụ án tầng 14”, Toà Hình sự Tối cao Thái Lan chỉ ấn định ngày tuyên án mà không ban hành bất kỳ hạn chế đi lại nào đối với ông Thaksin, song nếu ông Thaksin không trình diện thì toà sẽ xem xét ban hành lệnh bắt giữ.