Thái Lan: Đảng Nhân Dân ủng hộ đảng Bhumjaithai lập chính phủ mới 03/09/2025 14:59

(PLO)- Đảng Nhân dân đối lập của Thái Lan quyết định ủng hộ đảng Bhumjaithai trở thành đảng chủ chốt trong việc thành lập chính phủ mới.

Ngày 3-9, đảng Nhân dân đối lập của Thái Lan quyết định ủng hộ đảng Bhumjaithai trở thành đảng chủ chốt trong việc thành lập chính phủ mới, theo tờ Nation.

Quyết định được đưa ra sau ba ngày thảo luận của các thành viên trong đảng về việc sẽ ủng hộ ứng viên thủ tướng nào.

Ông Natthaphong Rueangpanyawut - lãnh đạo đảng Nhân dân cho biết quyết định này không dựa trên lợi ích riêng hay sự nổi tiếng của một đảng, mà nhằm định hướng đất nước đi đến một giải pháp thông qua con đường dân chủ nghị viện.

Ông Natthaphong Rueangpanyawut - lãnh đạo đảng Nhân dân trong cuộc họp báo ngày 3-9. Ảnh: NATION

Mục tiêu là ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài, khai thông tiến trình cải cách hiến pháp và nhanh chóng trao lại quyền lực cho nhân dân, theo lãnh đạo đảng Nhân dân.

Ông Natthaphong cũng cho rằng Bhumjaithai đã chứng minh năng lực lãnh đạo một chính phủ thiểu số, cho phép các nghị sĩ đảng Nhân dân có thể điều phối hiệu quả công việc trong quốc hội.

Chính trị gia này cho biết đảng Nhân dân sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm Bhumjaithai tiến tới giải tán quốc hội và soạn thảo hiến pháp mới, nhưng cảnh báo “bất kỳ sự lật lọng nào cũng dẫn tới việc đảng Bhumjaithai phải trả giá”.

“Rủi ro lớn nhất đối với đảng Nhân dân là thỏa thuận không được thực hiện. Bhumjaithai phải chịu trách nhiệm trước nhân dân nếu thất hứa trong tình huống này” - ông Natthaphong nói trong cuộc họp báo ngày 3-9.

Trước đó, đảng Nhân dân đã công bố 3 điều kiện để ủng hộ thủ tướng mới.

Thứ nhất, thủ tướng mới phải giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng kể từ khi trình bày bản tuyên bố chính sách trước quốc hội, nhằm tổ chức nhanh chóng cuộc tổng tuyển cử mới.

Thứ hai, phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tiến tới việc soạn thảo một bản hiến pháp hoàn toàn mới do các đại biểu soạn thảo hiến pháp được bầu chọn, nhưng không diễn ra trước ngày tổng tuyển cử.

Thứ ba, đảng Nhân dân sẽ không tham gia chính phủ và sẽ giữ vai trò đối lập để giám sát toàn diện chính phủ mới, đồng thời không có thành viên nào của đảng tham gia giữ chức bộ trưởng trong nội các mới.

“Chúng tôi không đặt niềm tin vào bất kỳ thủ tướng nào để điều hành đất nước. Chúng tôi cần một thủ tướng sẵn sàng tiến tới giải tán quốc hội và soạn thảo hiến pháp mới. Đây là quyết định của đảng Nhân dân, tập trung vào tương lai đất nước chứ không phải danh tiếng hay rủi ro cá nhân” - ông Natthaphong nói thêm.

Cùng ngày, ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Bhumjaithai đã gửi cảm ơn tới đảng Nhân dân và tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận đã đạt được.

Ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Bhumjaithai trong cuộc họp báo ngày 3-9. Ảnh: NATION

Ông Anutin cho biết Bhumjaithai và 146 nghị sĩ đã nộp văn bản cam kết với đảng Nhân dân, ủng hộ ông Anutin trở thành thủ tướng và sẽ thành lập chính phủ theo các đề xuất của đảng Nhân dân.

Trong 146 nghị sĩ này, có 68 người từ đảng Bhumjaithai, 31 người thuộc đảng Kla Tham, đảng Palang Pracharath 17 người, đảng Ruam Thai Sang Chart 16 người, đảng Pheu Thai 8 người, đảng Thai Sang Thai 3 người, và đảng Dân chủ 3 người.

Ông Anutin khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để giữ trọn ý chí của đảng Nhân dân, đồng thời cam kết bám sát các điều khoản đã thống nhất trong suốt 4 tháng hoạt động của chính phủ thiểu số, bảo đảm người dân có vai trò giám sát hoạt động của chính phủ.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai nhấn mạnh rằng trong 4 tháng cầm quyền, ông sẽ toàn tâm toàn ý để đạt được những thành công xứng đáng với sự tín nhiệm mà mọi người đã trao. Trọng tâm sẽ là giải quyết các vấn đề cấp bách, đặc biệt là những khó khăn kinh tế của người dân, quan hệ với Campuchia, các hoạt động trưng cầu dân ý và sửa đổi hiến pháp.

“Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tận hiến từng ngày, từng phút, từng giờ để hoàn thành trọng trách của chính phủ, bảo đảm niềm tin mà người dân Thái Lan đã trao được trân trọng và vai trò của chúng tôi với tư cách là những đại diện của họ thực sự có giá trị” - ông Anutin nói.