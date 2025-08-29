Lộ diện một chính đảng có thể quyết định cục diện chính phủ mới ở Thái Lan 29/08/2025 20:49

(PLO)- Các đảng Pheu Thai và Bhumjaithai cùng khẩn trương tranh thủ một chính đảng để nắm thế thành lập chính phủ mới, sau vụ bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan phế truất khỏi cương vị thủ tướng chiều 29-8.

Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp rằng bà Paetongtarn Shinawatra không còn giữ cương vị Thủ tướng, đảng Pheu Thai cầm quyền và đảng Bhumjaithai đồng loạt đưa ra các tuyên bố quan trọng liên quan một chính đảng đối lập.

Đảng Pheu Thai: Chấp nhận mọi điều kiện của đảng Nhân Dân

Theo tuyên bố của đảng Pheu Thai chiều 29-8, ông Phumtham Wechayachai - quyền Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan - đã công bố kết quả thảo luận với liên minh cầm quyền.

Ông Phumtham nhấn mạnh rằng trong bối cảnh có nhiều biến động, điều quan trọng là phải bảo đảm sự liên tục trong việc giải quyết các vấn đề của người dân.

Ông Phumtham Wechayachai - quyền Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan. Ảnh: NATION THAILAND

“Chúng tôi không muốn xảy ra khoảng trống quyền lực. Chúng tôi đã bàn bạc và sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong vai trò chính phủ lâm thời cho đến phút cuối, để công việc không bị gián đoạn và không ảnh hưởng đến khả năng giải quyết khó khăn của người dân" - theo ông Phumtham.

“Kết quả từ các cuộc trao đổi cho thấy, chúng tôi đã đồng thuận cùng hợp tác thành lập chính phủ mới, trong đó đảng Pheu Thai sẽ giữ vai trò chủ đạo theo các nguyên tắc dân chủ. Điều này sẽ mở đường cho việc bầu chọn một Thủ tướng mới để điều hành đất nước. Điều cốt yếu là tiến trình dân chủ phải được tiếp tục không bị ngắt quãng, và chúng tôi sẽ kiên trì cho đến cùng" - ông Phumtham cho biết thêm.

Theo tuyên bố từ đảng Pheu Thai, tất cả các đối tác trong liên minh cầm quyền hiện nay (gồm đảng Thống nhất Quốc gia Thái Lan (UNT), đảng Dân chủ, đảng Chart Pattana, đảng Prachachat và đảng Chart Thai) đều vẫn đang hợp tác.

“Kể từ bây giờ, đảng Pheu Thai sẽ tiến hành các bước lựa chọn Thủ tướng mới và định kỳ thông báo cho các đối tác liên minh. Khi Quốc hội nhóm họp, quá trình lựa chọn Thủ tướng sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể, nhằm bảo đảm bộ máy chính phủ tiếp tục vận hành nhanh chóng vì lợi ích của nhân dân".

Đảng cầm quyền Pheu Thai thông báo cũng chấp nhận các điều kiện do đảng Nhân Dân đưa ra, đổi lại việc đảng này sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai là ông Chaikasem Nitisiri.

Nhân Dân hiện là chính đảng có số lượng nghị sĩ đông đảo nhất cũng là đảng đối lập chính ở Thái Lan.

Ngoài ra, theo Khaosod, ông Phumtham thông báo triệu tập một phiên họp đặc biệt của nội các vào ngày 30-8 để bàn về định hướng chính trị sau khi bà Paetongtarn bị phế truất khỏi cương vị thủ tướng.

Đảng Bhumjaithai cũng khẩn trương tranh thủ đảng Nhân Dân

Bên cạnh đó, đảng Bhumjaithai cũng ra tuyên bố chấp nhận đề xuất từ đảng Nhân Dân và tiến hành vận động sự ủng hộ từ các nghị sĩ để thành lập chính phủ, trong đó đảng Nhân Dân sẽ đóng vai trò là lực lượng hậu thuẫn chính.

Bhumjaithai là đảng lớn thứ hai trong liên minh của bà Paetongtarn trước khi đảng này rút lui hồi tháng 6, khiến chính phủ chỉ còn giữ được đa số sít sao trong quốc hội.

Sau khi chấp thuận đề xuất của đảng Nhân Dân, đảng Bhumjaithai sẽ mời các chính đảng khác tham gia thảo luận và kêu gọi ủng hộ việc thành lập chính phủ để điều hành đất nước.

Ông Anutin Charnviraku - lãnh đạo đảng Bhumjaithai. Ảnh: NATION THAILAND

Đảng Bhumjaithai khẳng định, các chính sách và nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ mới - được thành lập với sự hậu thuẫn của đảng Nhân Dân - sẽ gồm ba điểm chính để đưa ra thảo luận cùng các chính đảng khác nhằm hình thành một chính phủ liên minh.

. Trước hết là giải quyết vấn đề an ninh liên quan tranh chấp Thái Lan - Campuchia.

. Tiếp đó, chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp, tiến tới soạn thảo một bản hiến pháp mới thông qua Hội đồng Soạn thảo Hiến pháp trong thời gian sớm nhất.

. Cuối cùng, Hạ viện sẽ được giải tán để trao lại quyền quyết định chính trị cho nhân dân trong vòng 4 tháng, kể từ sau khi chính phủ hoàn tất việc trình bày chính sách trước Quốc hội.

Trước đó, Lãnh đạo đảng Nhân Dân - ông Natthaphong Ruengpanyawut cho rằng thủ tướng kế tiếp cần phải giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng tới.

Ông Ruengpanyawut nói với báo giới rằng đảng của ông sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ nào, nhưng sẽ ủng hộ các đảng khác muốn thành lập nội các nếu họ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có cam kết thúc đẩy sửa đổi hiến pháp trước kỳ bầu cử tiếp theo.