Các đảng chính trị rục rịch hành động sau khi Thủ tướng Paetongtarn bị phế truất 29/08/2025 19:01

(PLO)- Các đảng chính trị ở Thái Lan bắt đầu có những động thái đầu tiên sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất chiều 29-8.

Sau diễn biến Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra chiều 29-8, các chính đảng ở quốc gia này bắt đầu hành động.

Phóng viên Saksith Saiyasombut của kênh Channel News Asia chiều cùng ngày đã ghi nhận những chuyển động dồn dập khi các chính đảng đang chạy đua để thành lập chính phủ mới.

Các đảng trong liên minh dường như đang nhóm họp, trong khi đảng đối lập Bhumjaithai được cho là đã liên hệ với lãnh đạo đảng Nhân Dân - đảng đối lập chính ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất Paetongtarn Shinawatra cuối đầu cảm ơn người dân sau khi nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp chiều 29-8. Ảnh: KHAOSOD

Theo tờ Khaosod, lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnveerakul tuyên bố sẵn sàng chấp nhận điều kiện do đảng Nhân Dân đưa ra nếu ông trở thành thủ tướng kế tiếp, gồm cam kết trao lại quyền lực cho nhân dân sau 4 tháng và nhanh chóng thúc đẩy việc soạn thảo hiến pháp mới.

Theo Khaosod, ông Anutin là một trong 5 ứng viên tiềm năng cho cương vị thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnveerakul. Ảnh: NATION THAILAND

Trước đó, Lãnh đạo đảng Nhân Dân - ông Natthaphong Ruengpanyawut cho rằng thủ tướng kế tiếp cần phải giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng tới.

Ông Ruengpanyawut nói với báo giới rằng đảng của ông sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ nào, nhưng sẽ ủng hộ các đảng khác muốn thành lập nội các nếu họ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có cam kết thúc đẩy sửa đổi hiến pháp trước kỳ bầu cử tiếp theo.

Ngoài ra, Quyền Thủ tướng Thái Lan Poomtham Wechayachai thông báo triệu tập một phiên họp đặc biệt của nội các vào ngày 30-8 để bàn về định hướng chính trị sau khi bà Paetongtarn bị phế truất khỏi cương vị thủ tướng.

Hiện chính đảng của bà Paetongtan là đảng Pheu Thai chưa lên tiếng về phán quyết, cũng như chưa rõ có động thái cụ thể gì cho cục diện sắp tới.