Đột phá chính trường Thái Lan sau khi Thủ tướng Paetongtarn bị phế truất 30/08/2025 05:14

(PLO)- Tương lai chính trường Thái Lan sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã dần rõ khi đảng Bhumjaithai đạt được thỏa thuận với đảng Nhân dân để thành lập chính phủ mới.

Tối 29-8, Lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnvirakul đã tuyên bố ra tranh cử vị trí thủ tướng Thái Lan, theo tờ Khaosod.

Ông Anutin cũng nhận được sự ủng hộ từ 10 nghị sĩ đảng Pheu Thai, do ông Sakda Wichiansin từ tỉnh Kanchanaburi dẫn đầu, dù Pheu Thai hiện là đảng nòng cốt trong chính phủ lâm thời.

Ông Anutin cho biết ông sẵn sàng trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất.

Ông Anutin cho biết mình đã chuẩn bị cho vai trò này từ năm 2019 và tin rằng hiện đã có đủ sự ủng hộ trong quốc hội để thành lập một chính phủ tạm thời.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnvirakul (giữa) tại cuộc họp báo cùng các đồng minh từ những đảng khác tối 29-8. Ảnh: KHAOSOD

Thông báo của ông Anutin được đưa ra không lâu sau khi đảng Bhumjaithai cho biết đã đạt được thỏa thuận với đảng đối lập chính là đảng Nhân dân để thành lập chính phủ mới.

Thỏa thuận này tạo ra thay đổi đáng kể cho bức tranh chính trị của Thái Lan và có thể mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm.

Trong một tuyên bố phát đi tối 29-8, đảng Bhumjaithai xác nhận ban chấp hành của đảng đã trao quyền cho lãnh đạo đảng thành lập liên minh mới với sự ủng hộ của đảng Nhân dân - lực lượng đang nắm nhiều ghế nhất tại Hạ viện.

Tuyên bố thừa nhận rằng theo thông lệ chính trị, đảng Nhân dân lẽ ra phải là bên dẫn dắt việc thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nêu rõ do những hạn chế pháp lý, đảng Nhân dân không thể đề cử một trong các thành viên của đảng vào vị trí thủ tướng.

Vì vậy, đảng Bhumjaithai đã bước vào để lấp khoảng trống, chấp nhận các yêu cầu của đảng Nhân dân trong một thỏa thuận đã ký.

Chính phủ mới, khi được thành lập, được mô tả là một chính quyền tạm thời, có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề cấp bách về an ninh quốc gia, kinh tế và xã hội. Trọng tâm của thỏa thuận là cam kết tiến hành cải cách hiến pháp và đưa đất nước trở lại với cuộc bầu cử dân chủ. Đảng Bhumjaithai đã đồng ý với ba điều kiện sau:

Thứ nhất, thủ tướng mới phải giải tán Hạ viện trong vòng bốn tháng kể từ khi trình bày chính sách trước quốc hội.

Thứ hai, nội các mới phải tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp năm 2017, cho phép soạn thảo một bản hiến pháp mới bởi một Hội đồng Lập hiến được bầu trực tiếp.

Thứ ba, đảng Nhân dân sẽ tiếp tục ở vị trí đối lập và không nhận bất kỳ ghế bộ trưởng nào, đồng thời cam kết giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của chính phủ mới.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Anutin và lãnh đạo đảng Nhân dân - ông Natthapong Ruangpanyawut cùng phái đoàn tại trụ sở của đảng.

Phát biểu với báo giới sau đó, ông Anutin xác nhận rằng tất cả các điều kiện đã được chấp nhận hoàn toàn, không có gì phải nghi ngờ Nhân dân.

Ông Anutin cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với các đảng khác để đảm bảo đủ sự ủng hộ nhằm thành lập chính phủ mới.

Ông Anutin đề nghị có 4 tháng để tập trung vào phát triển đất nước.