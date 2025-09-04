Hạ viện Thái Lan ấn định ngày bầu thủ tướng mới 04/09/2025 06:55

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Thái Lan - ông Wan Muhamad Noor Matha cho biết quốc hội Thái Lan sẽ họp phiên đặc biệt vào ngày 5-9 để bầu thủ tướng mới.

Ngày 3-9, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan - ông Wan Muhamad Noor Matha cho biết quốc hội Thái Lan sẽ họp phiên đặc biệt vào ngày 5-9 để bầu thủ tướng mới, theo tờ Nation.

Trong gửi thư khẩn đến toàn thể nghị sĩ về chương trình nghị sự cuộc họp ngày 5-9, ông Wan Noor đã chỉ đạo bổ sung mục khẩn cấp số 8 vào chương trình, liên quan việc xem xét và phê chuẩn nhân sự được bổ nhiệm làm thủ tướng theo Điều 159 hiến pháp Vương quốc Thái Lan.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. Ảnh: NATION

Trước đó, ngày 29-8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra khỏi chức vụ thủ tướng vì vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức liên quan cuộc gọi giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Theo quy định của hiến pháp, toàn bộ nội các cũng buộc phải rời chức. Các bộ trưởng sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Sau đó, đảng Bhumjaithai đề cử lãnh đạo đảng là ông Anutin Charnvirakul làm ứng viên thủ tướng, trong khi đảng Pheu Thai giới thiệu ông Chaikasem Nitisiri cho vị trí này.

Ngày 3-9, đảng Nhân dân - lực lượng chiếm nhiều ghế nhất tại Hạ viện - quyết định ủng hộ ông Anutin cho vị trí thủ tướng.

Cũng trong ngày 3-9, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đệ trình sắc lệnh giải tán quốc hội, hướng tới cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, sắc lệnh đã bị Hội đồng Cơ mật - cơ quan có trách nhiệm thẩm định văn bản hoàng gia và đưa ra ý kiến tư vấn cho Nhà vua - trả lại với lý do không tuân thủ thủ tục đã được thiết lập để xin chuẩn tấu.

Hội đồng Cơ mật cũng lưu ý vấn đề này còn nhiều tranh cãi pháp lý, đặc biệt khi Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước - ông Pakorn Nilprapunt trước đó đã khuyến nghị rằng một chính phủ lâm thời không có thẩm quyền đề xuất sắc lệnh như vậy.

Ban Thư ký Nội các Thái Lan sau đó đã thông báo cho ông Phumtham về quyết định của Hội đồng Cơ mật và gửi kèm công văn chính thức.

Nếu hạ viện không bị giải tán, các nghị sĩ sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 5-9.