Biên giới Thái Lan - Campuchia nóng trở lại, ông Hun Manet kêu gọi Chủ tịch ASEAN ‘can thiệp ngay lập tức’ 18/09/2025 20:32

(PLO)- Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia và hiện là Chủ tịch ASEAN - ông Anwar Ibrahim - về tình hình leo thang tại biên giới Campuchia - Thái Lan.

Tối 18-9, Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia và hiện là Chủ tịch ASEAN - ông Anwar Ibrahim - về tình hình leo thang tại biên giới Campuchia - Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Trong những ngày gần đây, căng thẳng ở khu vực biên giới hai nước gia tăng, dẫn đến các vụ đụng độ giữa lực lượng vũ trang Thái Lan và dân thường Campuchia.

Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet trong cuộc điện đàm với với Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim. Ảnh: FACEBOOK

Thái Lan ngày 17-9 cho biết khi quân đội nước này đang triển khai dây thép gai ở khu vực biên giới Sa Kaeo, khoảng 200 người Campuchia tập trung tại khu vực này để biểu tình phản đối. Diễn biến khiến binh sĩ Thái Lan phản ứng bằng cách bắn hơi cay, làm 28 người Campuchia bị thương.

Trong cuộc điện đàm ngày 18-9, ông Hun Manet cho biết đã kêu gọi ông Ibrahim “can thiệp ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng giữa lực lượng vũ trang Thái Lan và dân thường Campuchia, duy trì hiện trạng, đồng thời tránh bất kỳ hành động nào có thể làm mở rộng phạm vi xung đột trong khi chờ giải pháp từ Ủy ban Biên giới Chung”.

Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này phù hợp với những thỏa thuận đạt được tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Chung ngày 10-9, đồng thời khẳng định cam kết của Campuchia đối với đối thoại và hợp tác khu vực thông qua các cơ chế của ASEAN.

Theo tờ Cambodianess, ông Hun Manet cũng đã gửi thư tới ASEAN, Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhờ họ kêu gọi Thái Lan tôn trọng đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn hiện có.

Trong khi đó, ngày 18-9, quân đội Thái Lan lên án hành động của Campuchia gần biên giới, kêu gọi tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, theo tờ Nation.

Ông Surawit Daengchan, người phát ngôn của Quân khu 1 Thái Lan, nói rằng hành động của người dân Campuchia là một sự khiêu khích, không phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Surawit Daengchan - người phát ngôn của Quân khu 1 Thái Lan. Ảnh: NATION

“Tôi lên án ban lãnh đạo Campuchia vì đã để điều này xảy ra trên lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan, lợi dụng dân thường để khiêu khích chúng tôi. Campuchia phải chấm dứt hành động này và tôn trọng các thỏa thuận hiện có” - ông Surawit nói.

Ông Surawit cho biết thêm rằng Quân khu 1 đang chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC), dự kiến tổ chức tại Campuchia vào ngày 24 và 25-9. Cuộc họp này sẽ thảo luận về kế hoạch rà phá bom mìn, các biện pháp chống tội phạm xuyên biên giới, việc tổ chức khu vực biên giới và công tác phối hợp giữa hai nước.

Quân đội Thái Lan nhấn mạnh cần có những cuộc thảo luận chân thành để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho người dân hai nước, đồng thời cảnh báo tình hình không được leo thang thành xung đột mới.

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát chống bạo động tại Thái Lan đã chuẩn bị 10 xe phun vòi rồng, chờ lệnh huy động từ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP), để ứng phó với các cuộc biểu tình của người dân Campuchia, The Nation đưa tin ngày 18-9.