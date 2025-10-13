Israel tuyên bố chiến thắng Hamas trước thềm trao đổi con tin 13/10/2025 05:45

Ngày 12-10, Israel tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến với Hamas trước thềm cuộc trao đổi con tin theo thoả thuận ngừng bắn, hãng AFP đưa tin.

Theo lộ trình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, sau khi Hamas bàn giao con tin, Israel sẽ bắt đầu phóng thích khoảng 2.000 người Palestine bị giam trong các nhà tù Israel để trao đổi.

Tuy nhiên, đến tối 12-10, các bên đàm phán vẫn đang tranh cãi về những thỏa thuận cuối cùng. Hai nguồn tin từ Hamas nói với AFP rằng nhóm này yêu cầu Israel phải đưa bảy lãnh đạo cấp cao của Palestine vào danh sách được thả.

Israel không bình luận về yêu cầu của Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12-10 tuyên bố chiến thắng.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNN

“Đây là một buổi tối đầy xúc động, buổi tối của nước mắt và niềm vui, vì ngày mai con em chúng ta sẽ trở về trong vòng tay quê hương. Chúng ta đã cùng nhau giành được những chiến thắng to lớn, những chiến thắng khiến cả thế giới kinh ngạc. Nhưng đồng thời tôi phải nói rằng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc” - ông Netanyahu nói.

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Israel - Trung tướng Eyal Zamir, cũng tuyên bố chiến thắng.

“Áp lực quân sự mà chúng ta duy trì suốt hai năm qua, cùng với các biện pháp ngoại giao bổ trợ, đã tạo nên chiến thắng trước Hamas” - ông Zamir nói.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Israel - bà Shosh Bedrosian cho biết việc thả con tin sẽ bắt đầu vào sáng sớm 13-10 (giờ địa phương), và Israel “kỳ vọng toàn bộ 20 con tin còn sống của chúng ta sẽ được thả cùng một lúc”.

“Các tù nhân Palestine sẽ chỉ được thả sau khi Israel xác nhận toàn bộ con tin của chúng ta” - bà Bedrosian lưu ý.

Theo kế hoạch, Hamas sẽ thả 47 con tin còn lại - bao gồm cả những người còn sống và đã chết.

Hamas cũng dự kiến bàn giao thi thể một binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến Gaza năm 2014.

Trong số những người Palestine được thả, có 250 người bị giam vì lý do an ninh - bao gồm nhiều người bị kết án giết công dân Israel cùng khoảng 1.700 người bị quân đội Israel bắt giữ tại Gaza trong thời gian chiến sự.

Ông Trump dự kiến sẽ đến Israel ngay sau khi việc thả con tin diễn ra, phát biểu trước quốc hội Israel, rồi đến Ai Cập để chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới nhằm ủng hộ kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Khi lên chuyên cơ Air Force One để khởi hành đến Israel, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng cuộc chiến ở Gaza “đã kết thúc”.

“Chiến tranh đã kết thúc. Được chứ? Các bạn hiểu điều đó chứ? Mọi người đều rất phấn khởi trước khoảnh khắc này. Đây là một sự kiện đặc biệt” - ông Trump nói thêm.