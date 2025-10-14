‘Thỏa thuận hòa bình Trump’ đã được ký kết 14/10/2025 06:08

(PLO)- Nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có tên là "Thỏa thuận hòa bình Trump", diễn biến được xem mang tính bước ngoặt mở ra chương mới cho Trung Đông.

Ngày 13-10, hơn 20 lãnh đạo quốc gia đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở TP Sharm el-Sheikh (Ai Cập). Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nhà lãnh đạo khác đã ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - được mang tên Thỏa thuận hòa bình Trump - trong hội nghị này, theo đài CNN.

Ông Trump: Sẽ có rất nhiều tiền đổ về tái thiết Gaza

Phát biểu sau khi ký kết thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi các đối tác có vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Israel-Hamas, đồng thời đưa ra tầm nhìn hy vọng cho Trung Đông.

Về kế hoạch cho Gaza, ông Trump nói rằng trọng tâm hiện nay phải là khôi phục những điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp. Theo ông Trump, sẽ có rất nhiều tiền đổ vào Gaza và rất nhiều công cuộc tái thiết, xây dựng sẽ diễn ra khi nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia "giàu có, hùng mạnh và có phẩm giá" đã lên tiếng và nói rằng họ muốn giúp đỡ tái thiết Gaza.

Ông Trump cũng đề cập đến điều kiện tiên quyết rằng "việc tái thiết Gaza đòi hỏi phải phi quân sự hóa và một lực lượng cảnh sát dân sự mới, trung thực phải được phép tạo điều kiện an toàn cho người dân Gaza".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo ký Thỏa thuận hòa bình Trump, chấm dứt chiến sự ở Gaza. Ảnh: DAP

Tổng thống Trump cũng đề cập việc thành lập Hội đồng Hòa bình, vốn là một phần trong kế hoạch ngừng bắn gồm 20 điểm mà ông đưa ra trước đó. Kế hoạch này kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp tạm thời tại Gaza và do một cơ quan chuyển tiếp quốc tế mới giám sát được gọi là Hội đồng Hòa bình và sẽ do ông Trump lãnh đạo.

Ông Trump cũng nói rằng thật tuyệt vời khi thấy các con tin đoàn tụ với cha mẹ, những người mà họ đã không gặp trong một thời gian dài.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cũng đã kêu gọi người dân Israel biến "thời khắc lịch sử này" thành khởi đầu mới cho một tương lai tốt đẹp hơn trong khu vực và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng cho biết việc tạo ra hòa bình "cần những nhân vật đặc biệt có khả năng đưa ra và thực hiện các sáng kiến ​​dũng cảm tương tự như Tổng thống Trump";.

Hội nghị thượng đỉnh này đã thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật cấp cao trên thế giới, bao gồm Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Tổng thư ký Liên hợp quốc, lãnh đạo một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác ngoài khu vực như Nhật, Ấn Độ, Indonesia.

Nội dung Thỏa thuận hòa bình Trump

Nhà Trắng đã công bố nội dung Thỏa thuận hòa bình Trump nhằm đạt được hòa bình ở Trung Đông.

Thỏa thuận này được Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với các nhà lãnh đạo khu vực là Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Qatar - ông Tamim bin Hamad Al-Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan ký, nhằm đề cao "cam kết thực sự mang tính lịch sử" của tất cả các bên trong việc thực hiện thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Thỏa thuận hòa bình Trump, chấm dứt chiến sự ở Gaza. Ảnh: DAP

Thỏa thuận nhấn mạnh cam kết chấm dứt hơn hai năm xung đột tại Gaza và đưa ra tầm nhìn về khu vực được xác định bởi “hy vọng, an ninh và tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng” nhưng không nêu rõ chi tiết làm thế nào đạt được tầm nhìn này.

Thỏa thuận này tái khẳng định mong muốn giải quyết các tranh chấp trong tương lai thông qua ngoại giao thay vì xung đột kéo dài, đồng thời nhấn mạnh việc ký thỏa thuận mở ra một chương mới cho khu vực.

Thỏa thuận thừa nhận rằng Trung Đông không thể chịu đựng được một chu kỳ dai dẳng của chiến tranh kéo dài, đàm phán bế tắc, hay việc áp dụng rời rạc, không đầy đủ hoặc có chọn lọc các điều khoản đã đàm phán thành công.