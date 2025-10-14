Nga lên tiếng tin đồn cựu tổng thống Syria bị đầu độc 14/10/2025 05:20

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng về tin đồn cựu Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad đã bị đầu độc khi đang tị nạn ở Moscow.

Ngày 13-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ tin đồn rằng cựu Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad đã bị đầu độc. Ông Lavrov nói rằng ông Assad và gia đình ông này vẫn an toàn tại Moscow và đã sống ở đó mà không có vấn đề gì kể từ khi được cấp tị nạn, theo đài RT.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng ông Assad “không gặp vấn đề gì khi sống ở thủ đô của chúng tôi” và “không có vụ đầu độc nào xảy ra”.

Ông Lavrov nói thêm rằng Nga đã cấp quy chế tị nạn cho ông Assad và gia đình cựu tổng thống Syria "hoàn toàn vì lý do nhân đạo". Vị ngoại trưởng Nga lưu ý rằng họ đã phải đối mặt các mối đe dọa gây tổn hại về thể chất sau cuộc chuyển giao quyền lực năm ngoái tại Damascus.

Cựu Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad. Ảnh: TASS

Đầu tháng này, Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh đã trích dẫn một nguồn tin rằng ông Assad đã xuất viện từ một bệnh viện ở Moscow sau một vụ đầu độc được cho là xảy ra hồi tháng 9. Tin đồn này kể từ đó đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và Nga.

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị các lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo lật đổ vào tháng 12 năm ngoái. Ông Assad và gia đình của ông đã chạy ra Nga. Điện Kremlin cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cấp quyền tị nạn cho ông Assad tại Nga.

Tình hình Syria vẫn bất ổn kể từ sự sụp đổ của chính quyền ông Assad với các cuộc đụng độ giữa các phe phái Hồi giáo và các đơn vị chính phủ dưới sự lãnh đạo mới.

Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Căn cứ Không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus và cho biết họ có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng các căn cứ này cho các hoạt động nhân đạo, phối hợp với chính quyền Syria.