Chùm ảnh: Nụ cười và nước mắt ngày trở về của con tin Israel, tù nhân Palestine 14/10/2025 08:01

(PLO)- Vui, buồn lẫn lộn trong ngày Israel và Hamas trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine theo khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ngày 13-10, Israel và Hamas đã trao đổi con tin trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Niềm vui của người Israel

Ngày 13-10, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin Israel còn sống và trao trả 28 thi thể con tin, theo tờ The Times of Israel.

Hàng ngàn người đã ăn mừng tại TP Tel Aviv (Israel) khi các con tin trở về nhà.

Người dân Tel Aviv ăn mừng khi các con tin được Hamas trả tự do. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bà Anat Harlev, một người dân Tel Aviv, khóc nức nở khi nghe tên con tin cuối cùng trong số 20 con tin đã được trả tự do. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Anh Alon Ohel, một trong những con tin được thả ngày 13-10, đã đoàn tụ với gia đình. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nụ cười và nước mắt của người Palestine

Ngày 13-10, Israel đã trả tự do cho gần 2.000 người Palestine khỏi các nhà tù ở Israel, tạo nên những cảnh đoàn tụ đầy xúc động khi nhiều người đã ngồi tù hàng chục năm, theo đài CNN.

Đoàn xe chở tù nhân Palestine trở về Dải Gaza ngày 13-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hơn 1.700 người được phóng thích là các trường hợp bị giam giữ không qua xét xử kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Ngoài ra còn có 250 tù nhân đang thụ án dài hạn sau khi bị kết án với các tội nghiêm trọng, bao gồm giết người.

Tính đến tối 13-10 (giờ địa phương), gần 40 xe buýt chở những người Palestine được phóng thích di chuyển chậm giữa đám đông lớn tập trung tại khu phức hợp y tế Nasser ở miền nam Dải Gaza.

Đi đầu đoàn xe là những chiếc bán tải chở hàng chục người đàn ông có vũ trang, bịt mặt, một số người bắn chỉ thiên để ăn mừng.

Tù nhân Palestine vui mừng trong ngày trở về. Ảnh: Haitham Imad/EPA

Tù nhân Palestine trở về Dải Gaza ngày 13-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một số người được thả thò người ra khỏi cửa sổ, giơ tay làm dấu chiến thắng, vẫy tay và cầm cờ Palestine. Những người khác trong mặc đồng phục tù màu xám leo lên nóc xe buýt để vẫy chào đám đông và tung cờ Hamas.

Một cậu bé bật khóc được bế lên cửa sổ xe để ôm lấy một người vừa được trả tự do.

96 tù nhân Palestine bị tòa án Israel kết án tù dài hạn được trở về Bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza. 154 người bị trục xuất sang Ai Cập, phần lớn trong số này bị kết tội bạo lực, bao gồm giết người.

Một số người đã bị giam trong nhà tù Israel hơn hai thập niên. Những người được thả ngày 13-10 gồm các thành viên của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, Fatah và một số phe phái Palestine khác.

Tuy nhiên, Israel từ chối trả tự do cho một số tù nhân nổi bật, trong đó có lãnh đạo phong trào Fatah - ông Marwan Barghouti. Nhiều người Palestine xem ông Barghouti là “Nelson Mandela của họ”, tin rằng chỉ có ông mới có thể đoàn kết xã hội chia rẽ hiện nay và dẫn dắt người Palestine đến tự do.

Một đám đông lớn đã tập trung tại TP Ramallah ở Bờ Tây để chờ đoàn tụ với những người vừa được trả tự do. Trước khi việc phóng thích diễn ra, chính quyền Israel đã rải tờ rơi cảnh báo người dân ở Bờ Tây không được tổ chức ăn mừng.

“Anh ấy đã bị giam 24 năm rồi” - một người thân của ông Saber Masalma, thành viên phong trào Fatah, nói. Ông Masalma bị bắt năm 2002 và bị kết án tù chung thân với cáo buộc âm mưu giết người và đặt chất nổ.

Người thân cho biết đã không gặp ông Masalma suốt hai năm qua vì Israel hạn chế việc thăm nuôi sau vụ tấn công ngày 7-10.

“Anh ấy trông như một cái xác vậy. Nhưng chúng tôi sẽ khiến anh ấy sống lại” - người thân nói rồi bật cười.

Giữa niềm vui đoàn tụ, vẫn có những nỗi buồn. Một số gia đình từng được lực lượng an ninh Israel thông báo rằng người thân của họ sẽ được thả về nhà đã bất ngờ phát hiện người thân không có mặt trên các chuyến xe buýt.

Hai danh sách tù nhân khác nhau đã được lưu hành trước khi việc phóng thích diễn ra. Trên một danh sách, một số người được ghi là sẽ trở về nhà, trong khi ở danh sách kia, một số khác sẽ bị trục xuất sang Gaza.

Với cô Umm Abed, người có anh trai dự kiến được trả tự do, việc anh trai cô bị trục xuất sang Gaza là một cú sốc lớn.

Nếu anh trai cô bị đưa đến Gaza, gần như không có cách nào để họ gặp lại. “Chúng tôi đã chờ anh ấy được thả suốt hai ngày nay. Thật sốc khi nghe tin này. Quân đội Israel đã xông vào nhà và bảo chúng tôi không được tổ chức ăn mừng gì cả, vậy thì anh ấy phải được thả chứ” - cô Umm Abed nói, nước mắt lưng tròng.

Cô thấp thỏm chờ đợi khi các xe buýt đến điểm trả người ở Ramallah, mong ngóng anh trai bước xuống. Khi người cuối cùng rời khỏi xe mà vẫn không thấy anh mình, cô ôm mặt gào khóc.

Một số người khác cũng từng được thông báo rằng người thân của họ sẽ được trở về nhà, nhưng đến phút chót mới phát hiện họ lại bị trục xuất.

“Giá mà họ nói rõ từ đầu thì còn dễ chấp nhận hơn. Giờ chúng tôi chẳng biết anh ấy đang ở đâu. Ai Cập? Gaza? Chúng tôi suy sụp hoàn toàn” - một phụ nữ gào lên trong nước mắt khi cảnh sát kéo cô ra khỏi đám đông.