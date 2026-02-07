Ông Trump giải thích và không xin lỗi vụ đăng video meme về vợ chồng ông Obama 07/02/2026 08:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng giải thích việc một video meme được cho là phân biệt chủng tộc với vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện trên tài khoản Truth Social của ông, nhưng từ chối xin lỗi.

Ngày 6-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối xin lỗi sau khi một đoạn video được cho là có nội dung phân biệt chủng tộc đối với vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện trên tài khoản Truth Social của ông rồi được xóa đi, theo đài CNN.

Trong video, cựu Tổng thống Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị miêu tả như loài vượn. Ông Trump khẳng định ông không xem đến những khung hình cuối có nội dung xúc phạm, đồng thời quy trách nhiệm cho một nhân viên về sai sót này.

Đoạn video được đăng vào tối 5-2 và tồn tại trên mạng gần 12 giờ trước khi Nhà Trắng gỡ xuống giữa làn sóng phẫn nộ lưỡng đảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào tối 6-2, ông Trump khẳng định video đã bị gỡ “ngay khi chúng tôi phát hiện ra”.

“Tôi chỉ xem phần đầu. Phần đó không có vấn đề gì” - tổng thống Mỹ nói, ám chỉ đoạn đầu của video chứa những cáo buộc đã bị bác bỏ về gian lận trong máy bỏ phiếu liên quan vợ chồng ông Obama.

“Đó là một bài đăng rất mạnh về gian lận bầu cử. Không ai biết là phần đó nằm ở cuối. Nếu họ xem kỹ, họ đã thấy và có lẽ đủ tỉnh táo để gỡ nó xuống” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết sau khi xem phần đầu của video, ông đã chuyển nó cho một nhân viên.

“Có ai đó đã sơ suất và bỏ sót một phần rất nhỏ” - ông Trump nói.

Nhưng khi được hỏi trực tiếp liệu ông có xin lỗi hay không, tổng thống Mỹ đã từ chối.

“Không. Tôi không mắc sai lầm” - ông Trump nhấn mạnh.

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama chưa bình luận về vụ việc.

Video đã kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.

Thượng nghị sĩ Tim Scott, người da màu duy nhất của đảng Cộng hòa tại Thượng viện gọi bài đăng là mang tính phân biệt chủng tộc và nói rằng ông Trump nên gỡ bỏ nó.

“Tôi cầu mong đó là giả, bởi đây là thứ phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy từ Nhà Trắng này. Tổng thống nên gỡ nó xuống” - ông Scott viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông và ông Scott đã trao đổi về đoạn video vào sáng 6-2, trước khi video bị xóa khỏi tài khoản của tổng thống.