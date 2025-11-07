Israel không kích dữ dội Lebanon, quyết ngăn Hezbollah tái vũ trang 07/11/2025 05:32

(PLO)- Quân đội Israel không kích dữ dội miền nam Lebanon khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Ngày 6-11, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội xuống miền nam Lebanon sau khi ban hành lệnh sơ tán tại một số khu vực, với lý do nhóm vũ trang Hezbollah đang tìm cách tái xây dựng năng lực quân sự tại khu vực này, theo hãng tin Reuters.

Các đợt không kích khiến thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah được ký cách đây một năm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo thống kê ban đầu, Bộ Y tế Lebanon cho biết có 1 người bị thương trong vụ đánh bom vào chiều 6-11 và 1 người thiệt mạng trong các đợt không kích trước đó trong ngày.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Avichay Adraee đã đăng tải 3 lệnh sơ tán cùng lúc trên nền tảng X vào lúc 3 giờ chiều 6-11 (giờ địa phương), kèm bản đồ xác định các tòa nhà ở 3 ngôi làng Aita al-Jabal, Al-Tayyiba và Tayr Debba.

Thêm 2 lệnh sơ tán được ban hành sau đó cho các thị trấn khác ở miền nam Lebanon.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel nhằm vào làng Tayr Debba ở miền nam Lebanon vào ngày 6-11. Ảnh: Mahmoud ZAYYAT / AFP

Các bài đăng yêu cầu người dân giữ khoảng cách 500 m so với các vị trí được chỉ định. Cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon đã hỗ trợ người dân sơ tán, theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon.

Các cuộc không kích bắt đầu khoảng một giờ sau khi lệnh sơ tán được ban hành, tạo nên những cột khói dày đặc bốc cao trên bầu trời.

“Israel sẽ tiếp tục bảo vệ toàn bộ biên giới của mình, đồng thời kiên quyết yêu cầu thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel” - người phát ngôn chính phủ Israel, ông Shosh Bedrosian, nói.

Bà Bedrosian cho biết Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái vũ trang hay khôi phục sức mạnh quân sự.

Tại Lebanon, lo ngại ngày càng gia tăng rằng Israel có thể nối lại một chiến dịch ném bom quy mô lớn, đặc biệt sau khi các nhà lãnh đạo Israel cảnh báo sẽ hành động chống lại Hezbollah nếu Lebanon không tăng cường nỗ lực giải giáp nhóm này.

“Chúng ta đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm; nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này thì mọi hy vọng đều tiêu tan. Không ai biết hậu quả của những diễn biến này sẽ dẫn đến đâu” - ông Farid Nahnouh, thị trưởng thị trấn Tayr Debba, nói.

Quân đội Lebanon ngày qua ra tuyên bố lên án các cuộc không kích, gọi đây là “sự tiếp nối của chính sách hủy diệt mà Israel theo đuổi, nhằm phá hoại sự ổn định của Lebanon và mở rộng tàn phá ở miền Nam”.

Hezbollah ngày 6-11 khẳng định nhóm vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng bảo lưu “quyền hợp pháp” để kháng cự Israel.

Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) nói rằng các cuộc không kích của Israel là hành vi vi phạm rõ ràng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, được thông qua năm 2006 nhằm duy trì hòa bình dọc biên giới Lebanon-Israel.

“Chúng tôi kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công này và mọi hành vi vi phạm nghị quyết 1701. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các bên tại Lebanon kiềm chế, tránh mọi phản ứng có thể khiến tình hình leo thang” - theo tuyên bố của UNIFIL.