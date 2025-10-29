Israel không kích Gaza, gần 70 người thương vong 29/10/2025 06:10

(PLO)- Israel không kích Gaza sau khi cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Ngày 28-10, không quân Israel tiến hành cuộc không kích Gaza sau khi cáo buộc lực lượng Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn - một thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hồi đầu tháng.

Các nguồn tin y tế ở Gaza cho biết với hãng tin Al Jazeera rằng đòn không kích của Tel Aviv khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết ông Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội tiến hành “các cuộc tấn công mạnh mẽ, ngay lập tức” ở Dải Gaza.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ làm việc tại hiện trường nơi Hamas tìm kiếm thi thể các con tin Israel. Ảnh: Haitham Imad/EPA

Thông cáo không nêu lý do cụ thể cho hành động quân sự, song một quan chức quân đội Tel Aviv nói Hamas đã vi phạm thỏa thuận khi tấn công lực lượng Israel tại một khu vực thuộc quyền kiểm soát của Tel Aviv.

Một quan chức quân đội Israel chia sẻ với đài CNN rằng Hamas đã tấn công binh sĩ Israel ở phía đông “đường vàng” - ranh giới ngăn cách khu vực Gaza do Israel kiểm soát với phần còn lại của vùng lãnh thổ.

Lực lượng Israel ở khu vực Rafah, miền nam Gaza, đã bị bắn bằng súng phóng lựu chống tăng (RPG) và súng bắn tỉa, vị quan chức nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Hamas sẽ phải “trả giá đắt” cho vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Tel Aviv, đồng thời khẳng định Israel sẽ đáp trả “bằng sức mạnh lớn”.

Theo nguồn tin của CNN, Washington đã được thông báo trước về quyết định này của Tel Aviv.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Hamas đã vi phạm thỏa thuận khi bàn giao sai hài cốt trong quá trình trao trả thi thể con tin.

Đáp lại, Hamas tuyên bố sẽ bàn giao thi thể một con tin mất tích được tìm thấy trong đường hầm ở Gaza vào ngày 28-10. Tuy nhiên, sau đó Lữ đoàn Al-Qassam - cánh vũ trang của Hamas - thông báo hoãn việc bàn giao, viện dẫn “những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của phía Tel Aviv”.

Hamas cáo buộc ông Netanyahu đang “tìm cớ để thoái thác khỏi các cam kết của Israel”.