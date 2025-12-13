Điện Kremlin cảnh báo hậu quả một khi châu Âu tịch thu tài sản Nga

Ngày 12-12, phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng các hành động của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods, phá vỡ "toàn bộ nền tảng và nguyên tắc của hệ thống tài chính quốc tế".
Hệ thống Bretton Woods là hệ thống tiền tệ quốc tế được thành lập năm 1944 tại TP Bretton Woods (bang New Hampshire, Mỹ), dẫn đến sự hình thành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Trước đó, trong ngày 12-12, Ngân hàng Trung ương Nga đã nộp đơn khởi kiện trung tâm thanh toán Euroclear của Bỉ, theo đài RT. Euroclear là đơn vị lưu ký hơn 200 tỉ USD tài sản thuộc chủ quyền Nga đang bị phong tỏa theo các biện pháp trừng phạt của EU.
Ngân hàng Trung ương Nga thông báo rằng đã nộp đơn kiện lên Tòa Trọng tài TP Moscow. Ngân hàng cho biết sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại do “không thể quản lý các tài sản tiền tệ và chứng khoán” gửi tại trung tâm lưu ký. Số tiền cụ thể của vụ kiện chưa được tiết lộ.
“Chúng tôi (chính phủ), gồm cả ngân hàng trung ương, đang làm mọi thứ để bảo vệ tài sản của mình. Các vụ tịch thu phi pháp hoàn toàn không thể chấp nhận” - Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak nói với RT.
Về phía châu Âu, ngày 12-12, EU đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được giữ tại châu Âu, qua đó gỡ bỏ một trở ngại lớn đối với kế hoạch sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine, theo hãng tin Reuters.
Bước đi mà EU vừa thông qua là phong tỏa 210 tỉ euro (246 tỉ USD) tài sản chủ quyền Nga “chừng nào còn cần thiết”, thay vì phải bỏ phiếu gia hạn 6 tháng một lần.
Điều này loại bỏ rủi ro Hungary và Slovakia - những nước có quan hệ tốt với Moscow hơn phần còn lại của EU - có thể từ chối gia hạn lệnh phong tỏa, buộc EU phải hoàn trả số tài sản cho Nga.
Lệnh đóng băng vô thời hạn nhằm thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch của EU sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp khoản vay tối đa 165 tỉ euro (193 tỉ USD) cho Ukraine nhằm trang trải nhu cầu ngân sách quốc phòng và dân sự trong năm 2026 và 2027.
Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Ashgabat (Turkmenistan) cùng ngày, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Theo ông Peskov, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm thực hiện một "vụ lừa đảo quy mô lớn" đối với tài sản của Nga.
Cả ông Putin và ông Erdogan đều dành sự quan tâm đáng kể đến tình hình xung quanh khối tài sản này tại châu Âu.
Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp tại Ashgabat, Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan ghi nhận "không có vấn đề đáng kể nào" trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm trong "phạm vi rất hẹp" mà không có sự tham gia của các phái đoàn.
Điện Kremlin khẳng định bản chất đa diện của quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cho phép hai nước ứng phó hiệu quả với "sức ép từ các nước thứ ba" cũng như những khó khăn trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm sâu rộng về cuộc xung đột tại Ukraine.