Điện Kremlin cảnh báo hậu quả một khi châu Âu tịch thu tài sản Nga 13/12/2025 06:40

(PLO)- Điện Kremlin cảnh báo việc EU tịch thu tài sản Nga sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods, không lâu sau khi Ngân hàng Trung ương Nga khởi kiện trung tâm thanh toán Euroclear của Bỉ.

Ngày 12-12, phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng các hành động của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods, phá vỡ "toàn bộ nền tảng và nguyên tắc của hệ thống tài chính quốc tế".

Hệ thống Bretton Woods là hệ thống tiền tệ quốc tế được thành lập năm 1944 tại TP Bretton Woods (bang New Hampshire, Mỹ), dẫn đến sự hình thành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, trong ngày 12-12, Ngân hàng Trung ương Nga đã nộp đơn khởi kiện trung tâm thanh toán Euroclear của Bỉ, theo đài RT. Euroclear là đơn vị lưu ký hơn 200 tỉ USD tài sản thuộc chủ quyền Nga đang bị phong tỏa theo các biện pháp trừng phạt của EU.

Ngân hàng Trung ương Nga thông báo rằng đã nộp đơn kiện lên Tòa Trọng tài TP Moscow. Ngân hàng cho biết sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại do “không thể quản lý các tài sản tiền tệ và chứng khoán” gửi tại trung tâm lưu ký. Số tiền cụ thể của vụ kiện chưa được tiết lộ.

“Chúng tôi (chính phủ), gồm cả ngân hàng trung ương, đang làm mọi thứ để bảo vệ tài sản của mình. Các vụ tịch thu phi pháp hoàn toàn không thể chấp nhận” - Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak nói với RT.

Về phía châu Âu, ngày 12-12, EU đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được giữ tại châu Âu, qua đó gỡ bỏ một trở ngại lớn đối với kế hoạch sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bước đi mà EU vừa thông qua là phong tỏa 210 tỉ euro (246 tỉ USD) tài sản chủ quyền Nga “chừng nào còn cần thiết”, thay vì phải bỏ phiếu gia hạn 6 tháng một lần.

Điều này loại bỏ rủi ro Hungary và Slovakia - những nước có quan hệ tốt với Moscow hơn phần còn lại của EU - có thể từ chối gia hạn lệnh phong tỏa, buộc EU phải hoàn trả số tài sản cho Nga.

Lệnh đóng băng vô thời hạn nhằm thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch của EU sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp khoản vay tối đa 165 tỉ euro (193 tỉ USD) cho Ukraine nhằm trang trải nhu cầu ngân sách quốc phòng và dân sự trong năm 2026 và 2027.