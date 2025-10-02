Giá bạc lên mức giá cao nhất 1 năm, người mua đang có lời 02/10/2025 13:57

Giá bạc thế giới hôm nay (2-10) chạm mức 48 USD/ounce, tương đương 1,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Theo Gold Price, người mua bạc dài hạn đang có lời vì giá bạc liên tục tăng từ đầu năm đến nay. Hiện người mua bạc và nắm giữ trong vòng 1 năm qua đang lãi 16 USD/ounce, tương đương 527.000 đồng/lượng.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty kim loại quý Ancarat cho biết, hiệu suất tăng giá của bạc từ đầu mùa hè 2025 tới thời điểm hiện tại tốt hơn so với vàng khoảng 20%.

Nhìn dài hạn hơn, từ giai đoạn 2017 tới thời điểm hiện tại (giai đoạn tăng trưởng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009) tỷ lệ vàng/bạc dao động vẫn quanh mức 80 lần. Điều này cho thấy giá vàng và bạc vẫn luôn biến động song hành.

Bạc cũng tương tự như vàng vừa có tính chất như hàng hóa thông thường ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, vừa có tính chất của tài sản tích trữ.

Trong thế giới hiện đại, bạc được dùng nhiều trong công nghiệp lên tới 57%, đời sống 22% và tích trữ chỉ có 21%. Trong khi đó, vàng chỉ có 7% dùng trong công nghiệp, 24% dùng để tích trữ và lên tới 43% dùng trong đời sống hàng ngày như làm trang sức.

Do nhu cầu tích trữ của vàng cao hơn của bạc rất nhiều lần cả về tỷ lệ lẫn giá trị cộng với tính ứng dụng của vàng trong đời sống cũng cao hơn so với bạc nên nói về thanh khoản thì vàng vẫn luôn cao hơn so với bạc.

Theo vị chủ tịch Ancarat, giá bạc trong khoảng 2 năm trở lại đây được giới tích trữ tìm kiếm để bổ sung thêm vào danh mục tích trữ của mình khiến cho tính thanh khoản của bạc ngày càng tăng thêm. Cộng với các sản phẩm bạc được các doanh nghiệp cung cấp theo định lượng chuẩn như lượng hay kg cũng thuận lợi hơn cho việc giao dịch và thanh khoản.

Nguyên liệu bạc được nhập khẩu về Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, giao dịch mua bán đều được cung cấp hóa đơn đầy đủ cũng khiến người dùng yên tâm hơn, tăng tính thanh khoản hơn nữa đối với dòng sản phẩm này.

Các sản phẩm bạc dòng mỹ nghệ có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, được phát hành theo từng đợt luôn được giới sưu tầm săn lùng, có thể nói giá trị thanh khoản của nhóm này rất cao.