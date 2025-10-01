Người tiêu dùng mua được nhiều bia, iPhone...nhờ giá vàng tăng 01/10/2025 09:29

(PLO)-Giá trị vàng hiện ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, giúp người dân mua được nhiều USD cũng như các hàng hóa phổ biến như bia và iPhone hơn so với trước

Trong báo cáo mới phát hành, Quỹ đầu tư Incrementum AG (Đức) cho biết, giá vàng tăng hiện nay đã tạo ra mức tăng hàng năm tốt nhất so với đồng USD trong gần 50 năm qua.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh không phải là đối thủ duy nhất. Vàng đang tái lập sự thống trị trên thị trường tiền tệ toàn cầu, bảo vệ sức mua cho cả người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Báo cáo của Incrementum AG dẫn chứng bằng tỷ lệ vàng/bia. Theo đó, sức mua của vàng so với bia đang ở mức cao nhất kể từ năm 1981 và là mức cao thứ ba kể từ năm 1950.

Chẳng hạn, giá một cốc bia một lít (còn gọi là Maß) tại lễ hội bia Oktoberfest đã tăng lên mức kỷ lục 15,80 Euro, tăng 3,3% so với năm ngoái. Trong khi giá vàng tăng hơn 40% so với USD, kim loại quý này cũng ghi nhận mức tăng mạnh so với đồng Euro.

"Một ounce vàng hiện mua được 186 cốc bia Maß. Con số đó nhiều hơn 38 cốc, tức gần 26% so với năm 2024. Điều này có nghĩa là sức mua bia của vàng đang ở mức cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1981" - các chuyên gia của Incrementum AG nhận định.

Để đánh giá thêm sức mua của vàng, Incrementum AG cũng phân tích tỷ lệ vàng/iPhone.

Chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max với dung lượng lưu trữ 1 TB có giá 1.599 USD, không đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2023, mẫu Pro tương ứng với dung lượng 1 TB có giá 1.499 USD.

Trong khi đó, giá vàng đã tăng lên mức trên 3.800 USD/ounce, tăng hơn 40% từ đầu năm đến nay.

Với mức giá chỉ tương đương 0,46 ounce vàng, iPhone 17 Pro Max (1 TB) là chiếc iPhone rẻ nhất từng được ghi nhận khi tính bằng vàng.

Trong lịch sử, chiếc iPhone đắt nhất nếu tính theo vàng là iPhone XS vào năm 2018, tốn đến 1,13 ounce vàng. Kể từ đó, giá iPhone tính bằng vàng đã giảm gần 60%.