Giá USD thị trường tự do chạm ngưỡng 27.800 đồng 30/10/2025 14:52

(PLO)- Giá USD chợ đen tiếp tục xác lập mốc cao khi chạm ngưỡng 27.800 đồng, trong khi giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng gần như đứng im.

Thị trường ngoại tệ bước sang những ngày cuối tháng 10 với sự phân hoá mạnh chưa từng thấy. Trong khi USD chợ đen liên tục leo thang lên vùng giá kỷ lục, tỉ giá USD/VND tại ngân hàng và tỉ giá trung tâm lại gần như án binh bất động.

Giá USD chợ đen ngược chiều ngân hàng

Chiều 30-10, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) giữ nguyên ở mức giá 25.091 đồng, tương đương với niêm yết của ngày hôm qua. Như vậy, so với tỉ giá trung tâm ở vùng đỉnh 25.298 đồng vào ngày 22-8, đến nay đã giảm 207 đồng, mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây.

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng không thay đổi. Các ngân hàng như Vietcombank, Eximbank… cùng neo giá đồng bạc xanh mua vào ở mức 26.075 - 26.110 đồng/USD, bán ra đồng loạt neo ở mức kịch trần 26.345 đồng/USD.

Ở chiều ngược lại, giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen lại tiếp tục tăng, với mức giá mua bán hiện đã lên tới 27.646 - 27.796 đồng/USD. Đây đều là vùng giá cao nhất trên thị trường tự do. Ở vùng giá này, mỗi USD chợ đen đang cao hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại đến 1.451 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại đã giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm cuối tháng 8. Ảnh: T.L

Khoảng cách ngày một nới rộng báo hiệu một thị trường ngoại tệ đang chuyển động dưới tầng sóng ngầm mạnh và khó lường.

Để kịp thời chặn đứng các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngoại hối và giữ ổn định mặt bằng tỉ giá, NHNN Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực I (Hà Nội) và Khu vực II (TP.HCM và Đồng Nai) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Trong đó, NHNN khu vực I và II chủ động tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (đặc biệt là Công an TP) phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các địa điểm mua, bán ngoại tệ trái phép, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm để xử lý nghiêm. Báo cáo Thống đốc NHNN về tình hình triển khai thực hiện trước ngày 10-11 tới đây.

Từ tháng 8-2025 đến nay, tỉ giá trên thị trường chính thức có xu hướng giảm nhẹ, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được đáp ứng đầy đủ.

Dù tỉ giá USD/VND đang chứng kiến diễn biến bất thường giữa thị trường chính thức và chợ đen, song Ngân hàng Standard Chartered vẫn giữ nguyên dự báo của mình về tỉ giá USD/VND ở mức 26.300 đồng/USD vào cuối năm nay và 26.750 đồng/USD cho năm 2026.

Standard Chartered nâng dự báo GDP Việt Nam

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa mới được công bố, Ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,5% (trước đó ở mức 6,1%) và 7,2% (trước đó ở mức 6,2%) năm 2026. Ngân hàng này cũng điều chỉnh dự báo lạm phát ở mức 3,4% năm 2025 và 3,7% năm 2026, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực giá đang dần hạ nhiệt.

Theo báo của Ngân hàng này, cán cân đối ngoại của Việt Nam vẫn duy trì vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng thương mại mạnh mẽ và triển vọng tỉ giá ổn định. Sau giai đoạn dự trữ ngoại hối bị suy giảm do đồng USD mạnh lên trước đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được phục hồi, phản ánh nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn và hoạt động thương mại tích cực.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Vốn FDI giải ngân tăng 8,5% (đạt 18,8 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng đầu năm 2025, trong khi vốn FDI cam kết tăng 15,2% (đạt 28,5 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế Cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered, chia sẻ: "Khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam được minh chứng bằng việc thu hút thành công dòng vốn FDI mạnh mẽ, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, và củng cố vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và cho thấy triển vọng mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế liên tục".