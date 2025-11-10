Thủ tướng: Doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép 10/11/2025 18:45

(PLO)- Khẳng định chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng, vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh.

Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư và môi trường kinh doanh của Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VBF 2025), chiều 10-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trải qua nhiều khó khăn sau 80 năm giành độc lập dân tộc, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn phát triển tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu

Việt Nam đã mạnh mẽ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, các thách thức phi truyền thống… để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát tốt lạm phát, bội chi, nợ công, nợ Chính phủ; bảo đảm được các cân đối lớn.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025. Ảnh: VGP

Nói về quyết tâm cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 4.300 quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Đáng chú ý, Việt Nam là một điểm sáng trong thu hút FDI, với tổng vốn FDI giai đoạn 2021-2025 ước đạt 185 tỉ USD, tăng gần 9% so với giai đoạn 2016-2020 và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Khẳng định những kết quả kinh tế nổi bật đạt được của Việt Nam có phần đóng góp quan trọng của doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp khu vực FDI, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng chất lượng đầu tư, trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa còn thấp; sự liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong nước và FDI còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

Số lượng, quy mô các dự án đầu tư vào công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường còn khiêm tốn; còn tình trạng một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép

Thông tin về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc.

Và phát triển kinh tế số phải gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Do đó, việc phát triển xanh, nhanh nhưng phải bền vững được Việt Nam triển khai và cam kết mạnh mẽ; mong muốn bạn bè quốc tế ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam về vốn, công nghệ, quản trị, thị trường…

Thủ tướng cho biết kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%. Ảnh: MT



Việt Nam tập trung giữ ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Kết nối nền kinh tế Việt Nam với các nước trên thế giới, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp trên thế giới.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác công - tư, khuyến khích sự tham gia của tất cả chủ thể trong xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh. Ảnh: VGP

Mặt khác, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số được thực hiện thông qua vai trò quản trị, điều tiết vĩ mô của Nhà nước; phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; kết nối, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển; phát triển bền vững theo tiêu chí ESG.

Nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật.

Các doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh,

Cho rằng, không một quốc gia, nền kinh tế nào vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng chỉ rõ chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hành động, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để thực hiện thắng lợi những những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.