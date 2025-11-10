Thủ tướng: Doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép

Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư và môi trường kinh doanh của Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VBF 2025), chiều 10-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trải qua nhiều khó khăn sau 80 năm giành độc lập dân tộc, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn phát triển tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu
Việt Nam đã mạnh mẽ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, các thách thức phi truyền thống… để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát tốt lạm phát, bội chi, nợ công, nợ Chính phủ; bảo đảm được các cân đối lớn.
Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%.
Nói về quyết tâm cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.
Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 4.300 quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.
Đáng chú ý, Việt Nam là một điểm sáng trong thu hút FDI, với tổng vốn FDI giai đoạn 2021-2025 ước đạt 185 tỉ USD, tăng gần 9% so với giai đoạn 2016-2020 và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.
Khẳng định những kết quả kinh tế nổi bật đạt được của Việt Nam có phần đóng góp quan trọng của doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp khu vực FDI, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Song, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng chất lượng đầu tư, trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa còn thấp; sự liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong nước và FDI còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.
Số lượng, quy mô các dự án đầu tư vào công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường còn khiêm tốn; còn tình trạng một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.
Doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép
Thông tin về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc.
Và phát triển kinh tế số phải gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Do đó, việc phát triển xanh, nhanh nhưng phải bền vững được Việt Nam triển khai và cam kết mạnh mẽ; mong muốn bạn bè quốc tế ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam về vốn, công nghệ, quản trị, thị trường…
Việt Nam tập trung giữ ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.
Kết nối nền kinh tế Việt Nam với các nước trên thế giới, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp trên thế giới.
Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác công - tư, khuyến khích sự tham gia của tất cả chủ thể trong xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Mặt khác, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số được thực hiện thông qua vai trò quản trị, điều tiết vĩ mô của Nhà nước; phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại.
Về phía cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; kết nối, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển; phát triển bền vững theo tiêu chí ESG.
Nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật.
Các doanh nghiệp cần thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh,
Cho rằng, không một quốc gia, nền kinh tế nào vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng chỉ rõ chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay.
Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hành động, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để thực hiện thắng lợi những những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Vẫn cần tháo gỡ thể chế
Giải đáp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đang nỗ lực giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với tinh thần hợp tác, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, cùng nhau kiến tạo một nền kinh tế xanh, cạnh tranh và bền vững; góp phần cùng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Trước đó, tại diễn đàn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn nhận định, Việt Nam nổi lên như điểm sáng của khu vực nhờ nền tảng tăng trưởng ổn định, cải cách thể chế, chuyển đổi số và cam kết phát triển xanh.
Tuy nhiên, thể chế, năng lực cạnh tranh xanh và thu hút đầu tư giá trị cao vẫn là những thách thức cần tháo gỡ.
Theo VCCI, dù nhiều địa phương đã nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh xanh, doanh nghiệp vẫn gặp khó trong thủ tục hành chính và tiếp cận tài chính xanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Từ đó, VCCI kiến nghị ba nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, cải cách thể chế, đẩy mạnh số hóa thủ tục, công khai quy trình và tăng tính minh bạch.
Kế đó, thúc đẩy đầu tư xanh, xây dựng tiêu chí quốc gia về dự án xanh, phát triển thị trường tín chỉ cacbon, trái phiếu xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi ESG.
Và cuối cùng là trao quyền cho địa phương, gắn chỉ số xanh (PGI) với đánh giá điều hành, khuyến khích ngân sách linh hoạt cho địa phương thực hiện hiệu quả chuyển đổi xanh.
Còn theo Eurocham, cam kết không phát thải ròng vào năm 2050 của Việt Nam là một tầm nhìn xa và vô cùng cần thiết. Song, quá trình chuyển đổi ở quy mô này rất phức tạp.
“Bất kỳ ai đã sống ở Việt Nam đủ lâu đều có thể thấy sự thay đổi về chất lượng không khí ở các khu vực đô thị. Quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy giao thông sạch hơn vừa đáng khen ngợi vừa cấp bách”.
Từ kinh nghiệm của châu Âu, Eurocham khuyến nghị thúc đẩy xe hybrid cắm sạc (PHEV) như một cầu nối hướng tới điện khí hóa hoàn toàn và cho phép triển khai cơ sở hạ tầng sạc xe điện một cách suôn sẻ hơn.