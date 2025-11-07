Hơn 10.000 cán bộ TP.HCM được tập huấn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 07/11/2025 19:29

(PLO)- Hơn 10.000 cán bộ, công chức tại TP.HCM vừa tham gia tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh và hướng tới vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, việc triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xác định là nhiệm vụ then chốt. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, Sở KH&CN TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu trong hai ngày 30-10 và 6-11-2025.

Hội nghị thu hút 10.405 lượt cán bộ, công chức đến từ 168 xã, phường, đặc khu với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, triển khai chính sách tại cơ sở.

Cán bộ tham gia tập huấn tại điểm cầu Sở KH&CN. Ảnh: HÀ THƯ

Chương trình tập huấn gồm 13 chuyên đề trọng tâm, bao gồm cập nhật pháp luật và quy định mới về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến thành lập tổ chức khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ cao; nghiệp vụ dự án đầu tư công; giải pháp chuyển đổi số và các công cụ kỹ thuật số trong quản lý điều hành tại cấp xã, phường, đặc khu.

Hội nghị cũng giúp tăng cường kỹ năng tham mưu và thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả trong quản lý nhà nước, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho việc vận hành chính quyền số hiện đại, hiệu quả tại cấp xã, phường, đặc khu. Đây là bước đệm quan trọng để xây dựng mô hình chính quyền số hiện đại, minh bạch và bền vững.

Phát biểu bế mạc, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động tiếp thu kiến thức mới của đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông nhấn mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp chính quyền sẽ giúp hoàn thiện quy trình quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác khoa học công nghệ ở tuyến cơ sở.

Cán bộ tham gia tập huấn tại điểm cầu xã Nhà Bè. Ảnh: HÀ THƯ

Cùng với đó, TP.HCM đang triển khai đồng bộ các đề án đô thị thông minh, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái công nghệ mở, đồng thời tăng cường hợp tác công – tư, đảm bảo an toàn thông tin mạng và tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp trong tương tác số.

Theo ông Minh, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực là yếu tố quyết định để TP.HCM vận hành hiệu quả chính quyền số và phát triển bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.