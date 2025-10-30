Chuyển đổi số đang mở ra trải nghiệm mới cho khách du lịch 30/10/2025 07:00

(PLO)- Hàng loạt giải pháp chuyển đổi số trong du lịch được triển khai giúp khách quốc tế dễ dàng đặt tour, thanh toán và khám phá văn hóa Việt Nam một cách hiện đại, tiện lợi.

Sự bùng nổ của công nghệ đã và đang tạo nên một diện mạo mới cho ngành du lịch, khi hàng loạt giải pháp chuyển đổi số được ứng dụng rộng rãi từ phần mềm quản lý khách hàng (CRM), chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng đặt tour trực tuyến, đến nền tảng đánh giá, phản hồi (rating & review).

Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR) đang mở ra trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới, cho phép du khách du hành đến điểm đến ngay cả trước khi khởi hành.

Tặng sim điện tử miễn phí cho khách quốc tế đặt tour

Tại Đà Nẵng, hàng loạt ứng dụng du lịch thông minh đã được triển khai như “Một chạm đến Đà Nẵng” (VR360), Scan 3D, Cổng thông tin du lịch điện tử hay Hội chợ du lịch trực tuyến (Online Travel Fair).

Hà Nội cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với việc đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử “trực tuyến - liên thông - đa phương thức” tại 13 điểm tham quan nổi tiếng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hay Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trong khi đó, TP.HCM đang tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, với bản đồ số tích hợp thông tin điểm đến, hệ thống vé điện tử, thanh toán không tiền mặt và các ứng dụng thực tế ảo. TP cũng đang được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối để triển khai Green Travel Pass - thẻ du lịch điện tử dành cho du khách giúp tạo ra trải nghiệm liền mạch khi di chuyển từ TP.HCM đến các địa phương khác.

Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) tại bảo tàng. Ảnh: TT.

Ông Jean-Luc Moreau, du khách đến từ Pháp, chia sẻ: “So với vài năm trước, trải nghiệm du lịch tại Việt Nam hiện nay tiện lợi và hiện đại hơn rất nhiều. Tôi có thể đặt phòng, mua vé tham quan, gọi xe hay tìm hiểu thông tin điểm đến chỉ qua một ứng dụng duy nhất, thậm chí có hướng dẫn viên ảo bằng nhiều ngôn ngữ”.

Ngoài ra, hưởng ứng Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đã chủ động tham gia mô hình 22 - phát triển du lịch gắn với đặc sản vùng miền, hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh - xác thực hàng hóa, phát triển kinh tế hộ và kinh tế số.

Mới đây, Công ty CP Thương mại Dịch vụ VNeTrip đã hợp tác cùng một nhà mạng thực hiện chương trình “Hi Vietnam”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa du lịch Việt Nam theo mô hình 22.

Theo ông Phạm Quang Trường, Giám đốc điều hành VNeTrip, chương trình mở ra hướng đi mới trong việc ứng dụng công nghệ viễn thông vào phát triển du lịch thông minh, kết nối người dân, doanh nghiệp và du khách trên cùng một nền tảng dữ liệu thống nhất. Theo đó, du khách quốc tế đến Việt Nam được tặng eSIM miễn phí trong 24 giờ đầu tiên ngay khi nhập cảnh, giúp họ dễ dàng truy cập internet, tìm hiểu điểm đến, đặt tour, khách sạn và sử dụng các dịch vụ du lịch số chỉ với một ứng dụng duy nhất.

“Nhờ nền tảng dữ liệu chung, mỗi địa phương không chỉ quảng bá điểm đến mà còn có thể giới thiệu ẩm thực, sản vật vùng miền, qua đó tạo nên chuỗi giá trị kinh tế bền vững từ du lịch đến thương mại” - ông Trường nhấn mạnh.

Mô hình 22 - Phát triển du lịch gắn với đặc sản vùng miền, hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực hàng hóa, phát triển kinh tế hộ và kinh tế số. Ảnh: SS.

Cần xây dựng lộ trình chuyển đổi số khả thi

Hành trình chuyển đổi số của ngành du lịch vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến nguồn lực con người, công nghệ và tài chính.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM, cho biết chi phí đầu tư cho công nghệ rất lớn từ phần cứng, trang thiết bị, phần mềm quản lý, đến đào tạo nhân sự và tái cấu trúc quy trình vận hành.

Theo bà Hằng, một rào cản đáng kể khác là sự thiếu đồng bộ trong triển khai. Hiện nay, hoạt động số hóa trong du lịch vẫn còn phân tán và thiếu kết nối; dữ liệu thị trường và thông tin khách hàng chưa được chia sẻ, khiến doanh nghiệp khó phân tích, dự báo.

Ông Trần Quốc Dũng, đại diện một công ty công nghệ tại Hà Nội, nhận định: “Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu công nghệ, mà là thiếu sự kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Nếu mỗi địa phương hay doanh nghiệp đều phát triển ứng dụng riêng mà không liên thông, du khách sẽ rối, còn doanh nghiệp thì tốn kém mà hiệu quả thấp. Điều cần nhất là cơ quan quản lý chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng một nền tảng chung để tất cả cùng khai thác".

Khách quốc tế đến Việt Nam được tặng sim điện tử miễn phí sử dụng trong 24 giờ khi nhập cảnh thông qua ứng dụng về du lịch. Ảnh: TT.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, chuyển đổi số chỉ có thể thành công khi có liên kết ba bên: Nhà nước - doanh nghiệp - đơn vị công nghệ. Khi có hạ tầng chung, chính sách hỗ trợ cụ thể và cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, ngành du lịch mới có thể tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ.

Để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng doanh nghiệp cần đổi mới tư duy và nhận thức, coi chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là cuộc chuyển đổi toàn diện về quản lý, tiếp cận khách hàng và truyền thông thương hiệu.

Song song đó, cần xây dựng lộ trình khả thi, tái cấu trúc hệ thống quản trị theo hướng tinh gọn, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác liên ngành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, đơn vị công nghệ và đối tác truyền thông; đẩy mạnh thương mại điện tử và đào tạo nhân lực số.

