TP.HCM đưa chuyển đổi số, quản lý KH&CN đến từng cán bộ xã, phường 30/10/2025 11:53

(PLO)- Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu - những người trực tiếp triển khai và lan tỏa các chính sách KH&CN đến cơ sở.

Ngày 30-10, Sở KH&CN TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức làm việc tại 168 UBND xã, phường, đặc khu.

Hội nghị tập huấn sẽ tiếp tục tổ chức vào ngày 6-11, nhằm nâng cao năng lực quản lý, vận hành và thực thi các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cấp xã, phường, đặc khu.

TP.HCM tập huấn bồi dưỡng năng lực quản lý KH&CN và chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, kỳ vọng hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu - những người trực tiếp triển khai và lan tỏa các chính sách KH&CN đến cơ sở.

Sở KH&CN TP.HCM cho biết chương trình tập huấn được thiết kế chuyên sâu, bám sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Các học viên được cập nhật các quy định mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo việc triển khai và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.

Cán bộ phường, xã, đặc khu là những người trực tiếp triển khai và lan tỏa các chính sách KH&CN đến cơ sở. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, chương trình cung cấp hướng dẫn chi tiết thủ tục hành chính mới như quy trình thành lập tổ chức KH&CN, các vấn đề sở hữu trí tuệ và quản lý công nghệ cao.

Một nội dung quan trọng khác là nghiệp vụ quản lý nhà nước về dự án đầu tư công và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cấp xã, phường. Đặc biệt, chương trình sẽ giới thiệu giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý, nhất là các công cụ quản lý báo cáo và hoạt động đổi mới sáng tạo, nhằm giúp cán bộ cơ sở vận hành chính quyền số đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả.

Kết quả tập huấn được kỳ vọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm chuyên môn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quy trình quản lý điều hành; tạo kênh kết nối, trao đổi và hỗ trợ nghiệp vụ giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tế.

Qua đó, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở vững mạnh, chuyên nghiệp trực tiếp triển khai và lan tỏa các chính sách đổi mới sáng tạo, xây dựng TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh hàng đầu cả nước, tạo nền tảng để phát triển bền vững trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Trong những năm gần đây, TP.HCM đã khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số hàng đầu của cả nước.

Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, TP đạt tổng điểm 59,33, xếp thứ hai toàn quốc. Điểm đầu vào ở mức 65,21 thể hiện rõ thế mạnh về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và môi trường thuận lợi hỗ trợ đổi mới sáng tạo; trong khi điểm đầu ra là 53,44 cho thấy tiềm năng nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hiện, TP.HCM nằm trong Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và xếp hạng 110 toàn cầu, với hệ sinh thái khởi nghiệp Blockchain đứng thứ 30 toàn cầu.