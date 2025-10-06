Hạn chế ô tô lưu thông vào đường Lê Lợi, phường Sài Gòn trong 8 ngày tới 06/10/2025 18:51

(PLO)- Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua làn ô tô trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Ngày 6-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), TP.HCM để phục vụ tổ chức tuần lễ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại năm 2025.

TP.HCM hạn chế ô tô lưu thông vào đường Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM trong 8 ngày tới. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, Phòng CSGT thông báo hạn chế phương tiện đi vào xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur).

Thời gian từ ngày 6-10-2025 đến ngày 13-10-2025.

Lộ trình thay thế:

Người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.