Cầu Bình Triệu 1 rút ngắn tiến độ, dự kiến mở cho ô tô lưu thông từ ngày 23-11 17/11/2025 14:38

(PLO)- Sau gần 3 tháng thi công nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để kịp thông xe vào ngày 23-11.

Thông tin với PLO, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết cầu Bình Triệu 1 dự kiến sẽ hoàn tất công tác thi công nâng tĩnh không, mục tiêu thông xe vào ngày 23-11 (kế hoạch trước đó là ngày 30-11).

Công nhân đang thi công khe co giãn.

Hiện đơn vị thi công đang dốc toàn lực, quyết tâm cao độ để kịp hoàn thành các hạng mục cuối, sớm cho ô tô lưu thông bình thường, qua đó góp phần giải tỏa áp lực giao thông vốn đang ngày một gia tăng ở cửa ngõ Đông Bắc TP.

Trong 5 ngày chạy nước rút, các đội thi công liên tục triển khai hàng loạt hạng mục quan trọng như hoàn thiện lề bộ hành, xử lý đường dẫn lên cầu, thi công khe co giãn, thử tải…

Hai đầu cầu đang được thi công.

Cầu tạm đã được tháo dỡ.

Theo ghi nhận của phóng viên PLO trưa 17-11, cầu Bình Triệu 1 hiện chỉ còn một làn bên phải dành cho xe máy lưu thông (hướng từ phường Bình Thạnh đi Hiệp Bình), toàn bộ phần đường cho ô tô được trưng dụng làm mặt bằng thi công.

Dẫu không phải giờ cao điểm nhưng dòng xe máy trên Quốc lộ 13 vẫn nhích từng chút một, còn ô tô phải chen chúc, xếp hàng dài để dồn sang cầu Bình Triệu 2. Không ít xe cấp cứu cũng lâm cảnh đứng bánh giữa biển phương tiện.

Xe ùn ứ trên Quốc lộ 13.

Xe cấp cứu nhích từng chút một.

Trên công trường, công nhân và máy móc vẫn làm việc khẩn trương như chạy đua từng giờ để hoàn thiện những hạng mục cuối, sớm trả lại mặt cầu cho người dân sau hơn 3 tháng thi công liên tục.

Hiện lề bộ hành, hai đầu cầu, khe co giãn… đang được hoàn thiện gấp rút. Hai đầu cầu đã được trải đá, xe lu liên tục nén chặt mặt đường; hai cây cầu tạm trước đó phục vụ thi công cũng đã được tháo dỡ. Lề bộ hành đang được đổ bê tông để đưa cầu trở lại trạng thái ban đầu.

Làn đường cho xe ô tô đang được rào chắn để thi công.

Lề bộ hành đang được thi công.

Trước đó, từ ngày 26-8, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 chính thức thi công. Chỉ hơn một tháng sau, vào ngày 30-9, cây cầu bắc qua sông Sài Gòn đã đạt mức tĩnh không mới là 7 m, sau khi được kích nâng lên thêm 1,08 m, đáp ứng yêu cầu cho tàu thuyền cỡ lớn lưu thông.